彩繪狗狗公仔來拜年 斗六茂谷柑節熱登場

雲林縣斗六市公所26日起3天舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，公所中庭有一群彩繪狗狗公仔，成為茂谷柑節新焦點，斗六市長謝淑亞（後左3）邀請民眾參加盛會。中央社記者葉子綱攝 107年1月26日

（中央社記者葉子綱雲林縣26日電）農曆新年將屆，明年生肖屬狗，斗六市公所中庭今天來了一群彩繪狗狗公仔，先向民眾拜年，參加茂谷柑節，活動還有在媽祖神轎鑽轎底拿紅蛋、跟著媽祖做環保等，熱鬧迎新年。



斗六市公所今天起3天在公所前廣場，舉辦茂谷柑節暨在地年貨市集，鮮豔橘紅的斗六特產茂谷柑是主角，還有吃、穿、用的優質年貨，加上斗六新興宮媽祖神轎也參與，供民眾鑽轎底祈福平安，又可拿紅蛋、領取限量的開基斗六媽祈福金卡，吸引民眾熱潮。



斗六市長謝淑亞表示，新興宮開基斗六媽鑾轎到現場駐駕，邀民眾來鑽轎底祈福，吃紅蛋脫殼換新運，是今年茂谷柑節新焦點，另一焦點是彩繪狗狗公仔，吸引大小朋友爭相合照。



斗六市公所中庭來了50隻彩繪狗狗公仔，吸引愛狗的大人小孩爭相合照，「狗來旺」讓新年瀰漫旺福好運來的氣息，另外，參加熱鬧活動也要跟著媽祖做環保，民眾蒐集40張違規小黃或貼紙廣告，獲得限量精美環保袋，50張送按摩器，歡迎民眾來參與。1070126



