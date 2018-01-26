麻園頭溪人行道改善 中市打造水岸花都

台中市南屯區向心南路徒步區及麻園頭溪兩岸人行道改善工程26日完工啟用，除人行道改善，也加入都市景觀意象設計，營造友善空間，盼逐步將台中打造為水岸花都。中央社記者郝雪卿攝 107年1月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市南屯區向心南路徒步區及麻園頭溪兩岸人行道改善工程今天完工啟用，台中市長林佳龍表示，在柳川整治後，現在也在麻園頭溪營造河岸景觀，盼逐步將台中打造為水岸花都。



台中市建設局舉行「向心南路徒步空間及麻園頭溪兩岸人行道改善工程」完工啟用典禮，由林佳龍、建設局長黃玉霖及市議員邱素貞、何文海、張耀中等人共同剪綵，象徵人行步道改善工程正式完工啟用。



林佳龍表示，向心南路及麻園頭溪的人行道原本相當凌亂，也有被占用情形，為解決問題，市府進行人行道改善，加入都市景觀意象設計，並營造友善空間，總經費新台幣4500萬元，如今完工，希望將這裡做為人本友善環境營造的示範區，並全面推廣到全台中。



林佳龍指出，流經台中市舊市區的主要河川有4條，包括柳川、綠川、梅川及麻園頭溪，柳川整治成功，帶來許多人潮，綠川整治也即將完成，現在還在麻園頭溪營造河岸景觀，希望逐步將台中打造為水岸花都。



由於台中市政府今年度總預算案還未經市議會通過，林佳龍認為，現在總預算卡關，市政推動自然受影響，許多規劃都無法進行，很多工程也不能發包，期盼市議會儘速召開會議審查預算，讓市政順利進行。



黃玉霖表示，市府以生態化方式進行改善，將以前的樹穴打造成綠帶，並種植灌木和花卉，讓整體環境更美麗，同時增加停車格位，減少人行空間占用情形，讓民眾都能安全舒適地散步。1070126