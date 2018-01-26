台中更保會匯集愛心 為更生人家庭送愛

台灣更生保護會台中分會結合政府、企業、民團等各界力量，26日邀請多個弱勢更生家庭參加公益活動，除安排互動課程也發放愛心物資與餐券，讓他們溫暖度冬。中央社記者蘇木春攝 107年1月26日

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中更生保護會今天結合各界力量，邀請弱勢更生家庭參加公益活動，會中除安排課程外，還發放物資與餐券，有24個家庭、近百人參與，讓他們渡過寒冬，邁向新的人生。



台灣更生保護會台中分會民國99年開辦清寒更生人食物援助，由悟饕池上便當提供贊助，讓貧困更生人家庭免費到門市領餐，開辦至今已發放2886張餐券。



今年續辦結合台中地檢署、台中市紅十字會、遠百企業永福分公司、統一超商新勤益門市、南投竹山紫南宮與哈比比公益肚皮舞團等單位，今天在貴族世家牛排南台中店舉辦公益活動。



活動中由育安診所醫師陳家騏進行團體心靈課程，有哈比比公益肚皮舞團義務表演肚皮舞，邀請更生美展藝術家魏倖鋒現場寫春聯、薩克斯風演奏家蔡順源現場演出，並發放愛心餐券與民生用品等物資，有24個家庭、近百人參加。



法務部常務次長張斗輝致詞表示，法務部近年在更生人家庭協助上全力協助，家庭是否能支持，是更生人能否返回社會最重要的關鍵，其實可以發現，社會大眾仍有許多力量願意投入資源，來協助他們度過難關。



台灣更生保護會台中分會主任委員王錦賜說，分會定期舉辦公益活動，都以更生人家庭為核心，服務輔導的對象設定為清寒高風險更生家庭，活動中可以發現社會有很多人關心更生人，都願意伸出援手，讓更生家庭的成員得到支持與扶助，讓他們渡過寒冬，邁向新的人生。1070126