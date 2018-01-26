燈會紀念酒亮相 加入媽祖元素吸睛

2018台灣燈會紀念酒26日正式發表，紀念酒瓶設計加入在地朴子配天宮相關元素，紀念酒杯則以燈籠為概念設計，採紅、橘為主色，相當喜氣。（飲酒過量有害健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車。）中央社記者黃國芳攝 107年1月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）2018台灣燈會紀念酒今天發表，紀念酒瓶及紀念杯設計加入在地朴子配天宮媽祖元素，且盛裝台酒公司生產的玉山8年陳年高粱酒，限量發行2000套，值得珍藏。



朴子配天宮供奉媽祖，香火鼎盛，也常有民眾前往求子，嘉義縣長張花冠在縣府中庭展示燈會紀念酒時說，紀念酒瓶蓋造型神似媽祖頂冠，瓶身繪飾朴子配天宮求子的紅、白牡丹花，以金線勾勒輪廓，凸顯牡丹為花中之王氣勢，寓意受到配天宮媽祖的庇佑。



張花冠指出，紀念酒對杯以燈籠為設計元素，紅、橘為主色，象徵燈會熱鬧滾滾，8角形宮燈造型的杯蓋蓋鈕，呼應台灣燈會標識圖騰，且杯身以詩為謎面，謎底在杯內，為嘉義縣地名，加深民眾對嘉義地名的印象，呼應元宵節猜燈謎樂趣。



台酒公司嘉義廠長鄭明鍾表示，限量版紀念酒內裝8年玉山陳年高粱，發行2000套，燈會期間優惠價新台幣2500元，另有盛裝6年玉山高粱的紀念酒數量1500打，燈會期間都有優惠價。1070126



