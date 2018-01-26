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陪獨居長輩圍爐 陳菊歡唱甜蜜蜜嗨全場[影]

發稿時間：2018/01/26 16:25

最新更新：2018/01/26 17:40

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影片來源：中央社

（中央社記者陳朝福高雄26日電）高雄市長陳菊今天陪獨居長輩圍爐時，與副市長許銘春合唱「甜蜜蜜」，雖然看著歌詞一度跟不上拍子，但阿公阿嬤配合雙手用力打拍子與伴唱，嗨翻全場。

高雄市社會局舉辦「吉祥如意旺旺來～107年度高雄市獨居長輩圍爐活動」，讓獨居長輩在農曆年前感受年節溫暖，並安排多名長輩與陳菊同桌。

陳菊首先向長輩們拜早年，致詞時不斷叮嚀冬季天氣變化劇烈，提醒長輩們注意保暖和保健，同時要求過年期間市府團隊照顧長輩服務不打烊，並於農曆年前分送年菜給低收入戶及中低收入的獨居長輩，讓長輩不孤單。

活動節目流程，原本陳菊致詞及摸彩頒獎後離席，但她突然向主持人表示要獻唱「甜蜜蜜」向長輩祝福，並拉來許銘春合唱，幕僚趕緊自手機尋找歌詞，現場人員先是訝異靜默，隨後爆出熱烈掌聲。

陳菊握著麥克風、看著手機與許銘春合唱這首經典名曲，輕柔台步及歌聲讓現場「驚艷」，阿公和阿嬤除了打拍子，更是掌聲不斷。

高雄市為讓獨居長輩在農曆年前感受年節溫暖，今天舉辦第一場圍爐，隨後於1月31日在岡山及2月2日在旗山辦理兩場。

高雄市現有65歲以上長輩人口39萬4000多人，占總人口數14%，為讓長輩在熟悉的環境在地老化和接受在地照顧，目前有231處社區型照顧關懷據點，遍及38個行政區，需要照顧服務的長輩都能找得到、用得到。1070126

高雄市社會局26日舉辦「吉祥如意旺旺來～107年度高雄市獨居長輩圍爐活動」，市長陳菊（前左2）出席共襄盛舉，陪伴長者開心用餐。中央社記者陳朝福攝　107年1月26日高雄市社會局26日舉辦「吉祥如意旺旺來～107年度高雄市獨居長輩圍爐活動」，市長陳菊（前左2）出席共襄盛舉，陪伴長者開心用餐。中央社記者陳朝福攝　107年1月26日
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