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愛心供餐 花蓮偏鄉弱勢童飽餐一頓

發稿時間：2018/01/26 16:54

最新更新：2018/01/26 17:45

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花蓮縣角兒愛心公益協會等3團體與餐飲業者合作，趁年節前夕，邀請光復鄉、萬榮鄉等弱勢家庭，到花蓮市燒肉店大快朵頤。中央社記者李先鳳攝　107年1月26日花蓮縣角兒愛心公益協會等3團體與餐飲業者合作，趁年節前夕，邀請光復鄉、萬榮鄉等弱勢家庭，到花蓮市燒肉店大快朵頤。中央社記者李先鳳攝　107年1月26日

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮公益團體與一家餐飲業者今天舉辦愛心用餐活動，邀請偏鄉弱勢孩童到市區餐廳飽餐一頓，業者王家淮說，看到孩子滿足的笑容，更堅定未來要持續舉辦，盼拋磚引玉，大家一起付出愛心。

花蓮縣角兒愛心公益協會等三個團體與餐飲業者合作，趁年節前夕，邀請光復鄉、萬榮鄉等弱勢家庭，到花蓮市燒肉店大快朵頤，這群愛心人士去年至今已辦5場愛心用餐活動，共有600多人受惠。

王家淮表示，向來抱持取之於社會用之於社會的理念，因此行有餘力，就一定要全力支持公益活動，給予社會更多協助。尤其看見孩子用餐時滿足的笑容，更激勵要「年年辦」，讓無法申請政府補助的邊緣戶，年節前夕都能飽餐一頓。

與父母合力創辦「角兒愛心公益協會」的高中生姜宜君，中午陪著約百名弱勢孩童用餐、貼心服務。

姜宜君因家中經濟困頓，長期接受公益協會幫助，養成她高度同理心及愛心的特質，從國小開始領到的獎學金及紅包，幾乎都捐出助人，國中時開始號召愛心團體出錢出力，更協助許多邊緣戶喘息、就業。1070126

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