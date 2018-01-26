施情畫義愛心美展 捐款收藏藝術品

苗栗縣107年「施情畫義．千動愛心」公益美展活動即日起展開，民眾若捐助新台幣2000元，就能獲得藝術家原創作品一件，所得將捐助縣內慈善機構。中央社記者管瑞平攝 107年1月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣政府舉辦107年「施情畫義．千動愛心」公益美展活動，即日起展出300餘件美術藝品，民眾捐助新台幣2000元，就能收藝術家原創作品一件，所得捐助縣內弱勢機構。



苗栗縣107年「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動今天在縣府文化觀光局一樓大廳開幕，獲得在地藝文社團及藝術家熱情響應，無償提供近360件藝術創作參展，作品囊括水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝等，即日起在文觀局第一展覽室、山月軒展出。



文觀局長林彥甫指出，「施情畫義．千動愛心」活動今年邁入第三屆，最初是參考中港溪美術研究會結合企業，在苗北地區發起這項別具意義的藝術公益模式，縣府後來擴及全縣辦理。



林彥甫表示，感謝台電通霄發電廠、中油探採事業部分別贊助新台幣40萬元經費，協助裱框等佈展經費，縣府連結縣內10多個藝術、美術、工藝社團，由在地藝術家無償捐助作品，開放社會大眾認捐，民眾捐出2000元，就可抽籤獲得一件因公益愛心而結緣的藝術品，最後將認捐金額捐助給8家社福機構，「這是匯聚5方力量共同促成的一樁好事」。



有別於以往單純2000元的捐助，今年首度設置義賣競標專區，拍賣水墨畫家李源海捐贈的古印、水墨畫收藏品及版畫家王佳彬的個人創作，其中不乏清朝名畫家楊振的人物畫作，起標價10萬元，民眾可於2月23日前填寫標單參與競標，24日將公開揭曉得標者。



苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝藝術家們情義相挺，讓弱勢族群在歲末寒冬之際感受到社會的溫暖與關懷，呼籲民眾踴躍響應這場結合藝術之美與公益活動。1070126





苗栗縣107年「施情畫義．千動愛心」公益美展活動登場，今年首度設置義賣競標專區，水墨畫家李源海捐贈所收藏的古印義賣，歡迎民眾競標。中央社記者管瑞平攝 107年1月26日