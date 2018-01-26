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柯文哲27日啟程訪歐 將在歐洲議會演說

發稿時間：2018/01/26 18:01

最新更新：2018/01/26 18:01

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（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市長柯文哲明天將率團赴歐洲、土耳其進行市政考察，並將於比利時時間31日晚上7時35分，在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表15分鐘演說。

台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲是第一位在歐洲議會發表演說的台灣縣市首長，可望促進台灣與歐盟間的友好關係。

此外，柯文哲也將赴波蘭格但斯克拜訪前總統華勒沙（Lech Walesa），劉奕霆表示，華勒沙曾因帶領工會組織對抗獨裁專制政府而獲頒諾貝爾和平獎，且曾來台出席前總統李登輝、陳水扁就職大典，與台灣關係密切。

柯文哲明起至2月6日將率產發局長林崇傑、衛生局長黃世傑、都發局長林洲民、資訊局長李維斌、交通局長陳學台等人前往荷蘭、比利時、波蘭與土耳其，參訪及考察都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療、新創產業等市政議題。隨行議員有民國黨籍議員徐世勳、台聯黨籍議員陳建銘、無黨籍議員童仲彥。

柯文哲在1月4日接受訪問時曾說，這次出訪行程安排土耳其，是因土耳其政府表示要捐贈台北市興建一座清真寺，此行要特別商談；至於選擇荷蘭，則因荷蘭的環境、經濟發展與台灣相似，比利時是歐盟總部所在，華沙則為台北市的姐妹市。1070126

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