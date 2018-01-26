中山地下道封閉 中市府輔導街友安置

位於台中火車站周邊的中山地下道常有不少街友在此夜宿及休息，但近日地下道已封閉，社會局特別派員拜訪街友協助安置，並維持環境整潔。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）因應台中火車站廣場（廣6公園）的興建，經常聚集街友的中山地下道近日封閉，台中市社會局今天表示，將針對不同需求的街友提供返鄉、就醫、媒合就業、庇護安置等協助。



位於台中火車站周邊的中山地下道，不少街友在此夜宿及休息，近日已經封閉，為輔導地下道街友移往適當場所，社會局出動街友服務員及社工員拜訪街友，也前往台灣大道沿線地下道協助其他街友安置，並維持環境整潔。



社會局表示，台中街友服務員及社工員多次前往中山地下道拜訪街友，逐一確認需要協助的項目，至22日封閉日止，共辦理會勘2次、夜訪4次，拜訪街友70多人次。



針對街友不同需求，社會局指出，市府結合人安基金會、街友關懷協會及友善清潔公司等協力單位，分別提供返鄉協助、福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等，共服務男性街友36人次、女性街友11人次等共47人次。對於有酒癮者還協助報名參加「減酒計畫」，以利社工後續輔導就業及安置等自立生活規劃。



社會局也指出，市府建設局、環保局、社會局和西區公所還前往台灣大道沿線地下道會勘，包括民權、五權及美村等路口，發現有民眾在地下道長期逗留堆積雜物，為避免妨礙行人通行影響整潔，市府已進行清理，並持續追蹤。



社會局除了協助相關安置輔導工作外，並呼籲民眾如果想要關懷街友，可先與社會局社會救助科聯繫，避免重複發放或誤發，讓社會愛心物資做最有效的運用。此外，如發現街友有庇護安置及福利申請需求，可與社會局工作人員聯繫，以協助改善生活。1070126