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關鍵字： 統一發票學測管中閔水底情深
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兒童卡3度流標 新北：再與北捷溝通

發稿時間：2018/01/26 20:36

最新更新：2018/01/26 21:41

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新北市府交通局主任秘書吳國濟（圖）26日晚上，出示悠遊卡及一卡通兩家票卡公司的打樣說，市府發行「新北兒童卡」，屬全新記名的專用票證，優惠差額都由新北市府補貼。中央社記者黃旭昇新北攝　107年1月26日新北市府交通局主任秘書吳國濟（圖）26日晚上，出示悠遊卡及一卡通兩家票卡公司的打樣說，市府發行「新北兒童卡」，屬全新記名的專用票證，優惠差額都由新北市府補貼。中央社記者黃旭昇新北攝　107年1月26日

（中央社記者黃旭昇新北市26日電）新北市府交通局29日將邀請北捷討論票卡內容，及系統修改期程議題，盼新北19萬名兒童權益標案可儘速實施。

新北市府交通局主任秘書吳國濟今天晚上受訪表示，交通局今天下午針對「新北兒童卡」標案第三次開標，悠遊卡及一卡通等兩家公司都到場，但都表示放棄投標，所以招標案第3度流標。

吳國濟說，高雄捷運公司配合新北市府於1月27日起，提供新北兒童搭高捷，享5折票價優惠。提醒兒童及家長記得持健保卡等身分證件，於高捷紅橘線各車站服務台，可購買五折兒童優惠單程票，價差優惠由新北市政府補貼。

吳國濟今晚出示兩家票卡公司的打樣說，市府發行「新北兒童卡」，屬全新記名的專用票證，新北市兒童持用搭乘捷運可享受與現行記名敬老、愛心卡相同折扣，其卡片代碼使用現有社福卡即可，優惠差額都由新北市府補貼。

吳國濟說，「新北兒童卡」屬於新製作卡，依現有收費系統不需任何修改就可實施，僅需在後端系統依兒童卡卡片序號，統計優惠補助金額向新北市府申請，此方式最簡便。

吳國濟說，在票卡技術上完全沒有問題，時程問題也不存在，甚至可增加運量，只是「要不要改、願不願意改」而已，沒有必要一定堅持新北市的孩童使用台北市的數位學生證作為票卡。

他表示，為何高捷可以，北捷不行？既然台北捷運公開表示全力配合新北兒童優惠政策，請北捷公司顧念新北19萬名兒童權益，加速推動新北兒童卡搭乘捷運優惠措施。1070126

新北市交通局「新北兒童卡」標案26日進行第3次開標，悠遊卡及一卡通公司代表雖到場，但皆放棄投標，這是招標案第3度流標。圖為票卡打樣。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月26日新北市交通局「新北兒童卡」標案26日進行第3次開標，悠遊卡及一卡通公司代表雖到場，但皆放棄投標，這是招標案第3度流標。圖為票卡打樣。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月26日
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