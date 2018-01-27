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柯文哲啟程訪歐 將在歐洲議會演說

發稿時間：2018/01/27 08:52

最新更新：2018/01/27 09:59

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台北市長柯文哲（前右）27日率市府團隊搭機前往荷蘭、比利時、波蘭與土耳其考察，登機前循著一般旅客正常的通關模式。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年1月27日台北市長柯文哲（前右）27日率市府團隊搭機前往荷蘭、比利時、波蘭與土耳其考察，登機前循著一般旅客正常的通關模式。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　107年1月27日

（中央社記者邱俊欽桃園機場27日電）台北市長柯文哲今天率領市政府團隊搭機前往荷蘭、比利時、波蘭與土耳其進行訪問，並預計在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表15分鐘演說。

柯文哲此行將針對都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療、新創產業等市政議題進行訪問和討論。

柯文哲清晨在桃園國際機場受訪時表示，以目前台灣的發展來看，現代的荷蘭是台灣更好的學習對象，自從前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，因此只能朝向西歐、北美的西方式民主。但美國屬於西方資本主義的民主，西歐、北歐則偏向社會主義式的西方民主，或許是台灣更好的學習對象。

柯文哲說，台灣長期以來「唯美（美國）適從」，但是以整個世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，因此台灣對歐洲應該花更大的心力去連結，這也是要前往歐盟訪問，並發表演講的原因。

他也談到，華沙與台北是姊妹市，已經好久沒有市長前往，基於城市交流，要去看一下。有機會也會拜訪台灣的好朋友、前波蘭民運領袖華勒沙；華勒沙帶領波蘭對抗舊蘇聯，走向民主，許多經驗對台灣都有可取之處。

另外，由於土耳其希望在大台北地區蓋清真寺，他則主張以「回教文化中心」的名義來蓋，可能比較容易一點，但因為牽涉到蓋的規模與經費，所以要進一步討論事宜。

柯文哲被問到訪問土耳其的行程未完全確定，是否受到中國大陸的壓力，他表示，這個還好，主要是要和誰談論，還在「喬」。

被問到都歐洲議會演講，是否會談論到「台灣價值」，柯文哲也笑著說，「老實講，稿子還在寫」。

柯文哲被問到此行中，缺少藍、綠兩黨的議員隨行，他也說，「大家可能要選舉的吧」。

有記者問到他與總統蔡英文近日的互動好像比較冷淡，是否缺少互信基礎，柯文哲說，「我和她本來互信基礎就不錯了」，至於是否認同蔡總統的台灣價值，他談到，照顧年輕人，讓年輕人過好的生活，本來就是政治的基本條件。

柯文哲在登機前，循著一般旅客正常的通關模式，沿路受到不少旅客爭相拍照，握手，展現高人氣。1070127

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