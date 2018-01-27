一定幸福 竹市府17萬份春聯送到家

新竹市政府邀請在地書法家王怡臻（前右2）揮毫創作，結合年節氛圍，準備17萬份「一定幸福」賀歲春聯給民眾，分享新春的平安與幸福。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月27日

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）農曆春節將至，新竹市政府邀請在地書法家揮毫，準備17萬份「一定幸福」賀歲春聯，將投遞至全市每家戶，另也推出創意紅包袋和1元紅包，將放送給民眾。



新竹市長林智堅今天受訪表示，今年邀請在地書法家王怡臻創作，結合年節氛圍，已準備17萬份春聯，將投遞至全市各家戶，把新春賀歲的喜悅分享給大家。



王怡臻受訪表示，這次獲邀寫書法，她選用浪漫的隸書字體，希望預祝新竹市民在新的一年「幸福滿滿，狗年一路發」。另外，她結合小狗造型與數字2018，以毛筆畫出趣味年節圖文，展現創意。



新竹市政府行政處長白舒樺受訪說明，今年以延續幸福為創作理念，推出「一定幸福」賀歲春聯，邀請書法家王怡臻以深厚書法造詣，嘗試不同版本的筆墨創作，於多種版本中，挑選出今年春聯款式。



白舒樺說，今年度的1元紅包，以紅色外裝、灰色內底打造樸實又不失精緻的質感，堪稱春節期間最夯的時尚小物，將由市長林智堅在春節期間發送給民眾，分享平安、幸福。



白舒樺表示，「一定幸福」春聯將投遞至新竹市各家戶，另外在東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台等處，備有春聯與「2018新竹市政府紅包袋」，將於2月5日起供民眾索取，數量有限，送完為止。1070127