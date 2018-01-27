美食風味呈現 食物模型看了也垂涎

（中央社記者王淑芬高雄27日電）Q彈的拉麵、帶嚼勁的紅燒牛肉、軟爛的紅蘿蔔、翠綠的葉菜，還有蔥花，牛肉麵看起來料好實在，還讓人感受到湯頭的好滋味；其實這是碗食物模型，不過看起來和剛起鍋的牛肉麵一樣好吃。



很多人逛百貨公司美食街，常不知道怎麼選擇一頓豐盛餐點，除了看櫃位的人氣，這時擺置櫥窗食物模型就很重要了。不管是酥炸豬排、骰子牛肉還是可口的拉麵配上一顆溫泉蛋，每一樣看起來都覺得美味好吃。



這些陳列在櫥窗內的一碗碗拉麵、酥脆炸豬排，不管食物尺寸、鮮度、色澤都和實品無異，好似剛起鍋的熱食一樣令人垂涎。也不禁讓人好奇是怎麼做成的，甚至有人質疑是真食物做乾燥處理而成的。



走進食物模型師郭志忠的公司，從鼎泰豐小籠包、牛肉麵、清蒸三點蟹、香煎腓力牛排還淋上黑楜椒醬、卡布奇諾配手工餅乾等，各式鹹甜不同的點心、排餐，非常豐盛，讓人目不暇給，真想飽餐一頓。



業務幾乎包辦了南台灣的餐飲業，唸美工的郭志忠談起他與食物模型的因緣，完全來自年輕時的勇氣與毛遂自薦。



他說，退伍後找工作，一個偶然的機會參觀食品展，日籍企業展示的模型美食觸動了他的好奇心，他認真探究製作技術，表達想要學習的意願。他的主動積極得到才剛在台灣進行市調的日商青睞，讓他成了有薪給的學徒。



加上他對色彩和模型有深厚的底子，學徒生涯就從製做小菜開始，別看一粒粒水煮花生拌蒜蓉、辣椒涼拌小黃瓜到青蔥海帶絲，讓他很快領悟到製作技巧。



他說，液態熱固型塑膠是他型塑食物模型的第一步，以一碗被挾起一撮牛肉麵為例，郭志忠說，燒漿塑型一定要控溫得宜，而且捏塑造型時把握不失真的訣竅，麵肉比例、青菜和蔥花的擺盤，尤其湯頭還要有油光，才能讓食物模型仿真。



不僅形狀一樣、食物顏色，郭志忠說，紋路也不能馬虎，即便像蜂巢牛肚一樣的錯綜，還是得做到分明有條理原樣呈現，才能讓消費者感受到嚼勁Ｑ彈，讓人有垂涎的真實感。



不管是中式的滿漢全餐、台式辦桌佳餚的龍蝦拼盤、干貝油飯、清蒸鱸魚，到義式披薩、美式漢堡或日式壽司，一樣都難不倒他。打拚食物模型10年，郭志忠將趣味性融入食物模型，觸角也伴隨著台商落腳全世界，他的美食模型也登上世界櫥窗。1070127