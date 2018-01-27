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台電尖山電廠圍爐 獨居清寒長者飽暖

發稿時間：2018/01/27 15:52

最新更新：2018/01/27 18:57

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台電澎湖尖山電廠27日在廠區電力展示館舉辦「獨居清寒長者圍爐聚餐」活動，席開24桌，邀請200多名長者提前歡聚圍爐共享年味美食。中央社 107年1月27日台電澎湖尖山電廠27日在廠區電力展示館舉辦「獨居清寒長者圍爐聚餐」活動，席開24桌，邀請200多名長者提前歡聚圍爐共享年味美食。中央社 107年1月27日

（中央社澎湖縣27日電）200多位獨居與清寒老人，今天在台電澎湖尖山發電廠提前圍爐團聚，每位長者都吃得津津有味，提前過個溫飽的好年。

台電尖山電廠今天在廠區電力展示館舉辦「獨居清寒長者圍爐聚餐」活動，席開有24桌，雖然天空飄著小雨，台電專車接送轄區200多位獨居和清寒老人一起圍爐，提前歡聚圍爐共享年味美食，年紀最高的94歲王陳老阿嬤盛讚台電揪甘心的，還沒過年就先辦圍爐，讓每位長者吃到辦桌般的豐盛年夜飯。

台電副總經理陳建益、縣長陳光復與議長劉陳昭玲等人，在尖山電廠長歐致誠陪同下，逐桌一一向在座的老人們問好，同時一起與獨居、清寒老人圍爐寒喧，台電女志工親自擔任上菜秀，讓轄區獨居與清寒老人提前圍爐過年。

台電關懷獨居與清寒長者圍爐，餐會中還安排衛福部醫院為與會長者量血壓等健檢諮詢以及有國樂、直笛、管樂、熱舞、講古、歌唱與搖滾等表演，並分送每位與會長者一份年節的炸棗，讓每位長者非常開心，場面歡樂溫馨。

廠長歐致誠表示，尖山發電是一友善電廠，除了穩定供電外，更秉持台電主動關懷社會與友善環境，在歲末年節前夕，除安排獨居長者採購年貨、協助整理居家環境等外，今天在春節前夕，安排提前圍爐，感受年節與家的溫馨氛圍。1070127

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