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關山千人拔蘿蔔 比菜市場還熱鬧

發稿時間：2018/01/27 15:57

最新更新：2018/01/27 15:57

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縱谷春節前盛事，關山鎮千人拔蘿蔔今天登場。有人全家總動員，拔了兩大袋，也有人只搶到一顆比大拇指大的菜頭，還是很開心。

關山鎮公所每年2期稻收割會承租稻田種蘿蔔，春節前邀請台東縣民免費採收，今天活動湧入上千人。

「拔蘿蔔、拔蘿蔔，嘿喲、嘿喲拔蘿蔔」，主持人還在介紹活動內容，有人已迫不及待進入田裡開始拔蘿蔔，當主持人喊開始拔時，田裡已經擠滿了人，比菜市場還熱鬧。

不到半小時，3甲地的蘿蔔拔個精光，有人全家總動員，拔了兩大飼料袋的蘿蔔；有人一家3口只搶到2條蘿蔔。來自台東市的「小昭」小姐，守規矩，主持人宣布開始拔時，進入田裡，結果只拔到一條比拇指大的蘿蔔，不管拔多、拔少，大家還是很開心。

台東縣長黃健庭今年也參加活動，和民眾一起拔蘿蔔。黃健庭說，關山鎮公所舉辦全民拔蘿蔔活動，一年比一年精彩，希望能把屬於當地的農特產品轉化成為產業，吸引更多遊客到來，遊客離開時帶走蘿蔔糕、蘿蔔乾，直接帶動地方經濟，吸引年輕人留在家鄉打拚，這也是縣政府會努力持續推動的。

關山鎮長戴文達表示，拔蘿蔔活動已經成為關山鎮非常知名的活動，每年都吸引不少民眾熱烈參加，希望能形塑關山慢城小鎮之美，扶植蘿蔔成為關山鎮的第二產業。1070127

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