彰化污水下水道工程 賴清德：中央全力支持

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）行政院長賴清德今天前往彰化市水資源回收中心，視察彰化市污水下水道工程進度，賴清德指出，下水道建設是現代都市代表性的建設，除彰化市外，其他鄉鎮市下水道中央也會支持。



賴清德率領行政院團隊今天馬不停蹄展開視察行程，上午先前往鹿港天后宮向媽祖上香，緊接著前往鹿港鎮的老五老基金會的老五老學堂了解長照政策在彰化縣推動的情形，最後一站則是來到彰化市的水資源回收中心，了解彰化市污水下水道工程進度。



賴清德致詞時說，污水下水道是現代都市代表性的建設，而做這項建設，民眾不一定看得到，他要感謝縣長以及縣府團隊在議員的支持下，與彰化市合作，他真的要向大家表示感謝之意。



賴清德表示，前瞻基礎建設中有一項就是水環境，簡單來說就是治水、淨水、清水以及治水，除了彰化市的污水下水道工程經費外，鹿港、和美以及員林等鄉鎮市要爭取污水下水道經費，行政院都會大力支持。



魏明谷則說，彰化市水資源回收中心在民國104年動工，預定在107年7月完工，後續將進行家戶接管的工程，採用鑽孔的方式，將對交通以及生活作息的影響降到最低，他要感謝彰化市長以及里長的協助。



彰化縣政府指出，彰化市水資源回收中心除了處理生活污水外，同時設置生態滯洪池，可配合成為戶外教學參觀地點，另提供北側親民公園作為民眾休憩遊樂使用，達到教育功能以及結合地方特色的新地標。1070127