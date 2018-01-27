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永遠的名譽校長楊忠禮 金門大學追思

發稿時間：2018/01/27 17:07

最新更新：2018/01/27 18:59

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國立金門大學27日為「永遠的名譽校長」楊忠禮舉辦追思會，會中放映紀念回顧影片，讓與會親朋好友和故舊一起回憶楊忠禮生前行誼。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日國立金門大學27日為「永遠的名譽校長」楊忠禮舉辦追思會，會中放映紀念回顧影片，讓與會親朋好友和故舊一起回憶楊忠禮生前行誼。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）國立金門大學今天為「永遠的名譽校長」楊忠禮舉辦追思會，前副總統蕭萬長盛讚楊忠禮是金門之光，是金門人的驕傲；前立法院長王金平也感謝楊忠禮陪伴他走過人生艱難時刻。

老家在金門縣金寧鄉東堡的楊忠禮，是在馬來西亞出生長大的第二代金門僑親，事業版圖除了馬來西亞外，遍及英國、法國、日本、澳洲和東南亞多個國家，獲馬國政府頒贈至高的「丹斯里拿督斯里」爵位。去年10月18日過世，享壽88歲。

追思會今天在金大楊肅斌演講廳舉行，金大師生、金門鄉親和楊忠禮生前故舊好友一起懷念他。楊忠禮夫人陳開蓉率兒孫跨海參加。

金門大學校長黃奇表示，楊忠禮17歲輟學，深感教育對旅外華人延續優良傳統文化的重要，18歲就參與興華中學的創校，長久以來更關心金門大學的發展，先後捐贈巨款幫助金大完成「楊忠禮理工學院」教學大樓和「楊忠禮園」教職員工宿舍的興建，以及「陳開蓉會議廳」和「楊肅斌演講廳」的建置，讓師生有良好的學習和教學環境，是金大「永遠的名譽校長」。

蕭萬長致詞時表示，他1969年在外交部駐吉隆坡總領事館任職時，第一個造訪的機構就是楊忠禮領導的巴生雪蘭莪金門會館，進而認識對這位白手起家有遠見的企業家，兩人建立深厚情誼。

蕭萬長表示，金門大學能有今天美輪美奐的校舍，楊忠禮功德無量；對於楊忠禮、陳開蓉夫婦近年攜帶兒孫返回金門尋根，更是讚佩不已；他說，楊忠禮熱心公益與僑務、回饋鄉里的精神長存人心，是金門之光，也是金門人的驕傲。

王金平是在2007年經無黨團結聯盟主席林炳坤介紹認識楊忠禮，王金平表示，楊忠禮的風采令人景仰，是一個具有中國傳統人格素養的謙謙君子，與楊忠禮交往有一種如沐春風的感覺。

王金平提到，過去曾兩度遇到人生艱難時刻，楊忠禮陪伴與開導，讓他有「聞君一席話，勝讀十年書」的感覺；楊忠禮對他的關切，安慰與鼓勵，以及所有的協助，他到現在都無法忘懷，但這輩子無法回報了。

此外，王金平透露，他的母校國立台灣師範大學原定今年頒發榮譽博士給楊忠禮，現在無法如願了，「這是母校最大的遺憾」。

金門縣長陳福海說，「楊爸爸」深受金門人愛戴，對他的辭世，所有金門人同感不捨。1070127

國立金門大學27日舉辦「國立金門大學名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士紀念追思會」，前副總統蕭萬長（圖）出席致詞。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日國立金門大學27日舉辦「國立金門大學名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士紀念追思會」，前副總統蕭萬長（圖）出席致詞。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日
國立金門大學27日為「永遠的名譽校長」楊忠禮舉辦追思會，縣長陳福海（前左）、前副總統蕭萬長（前左5）、楊忠禮家屬等人出席，會中一同默哀追思。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日國立金門大學27日為「永遠的名譽校長」楊忠禮舉辦追思會，縣長陳福海（前左）、前副總統蕭萬長（前左5）、楊忠禮家屬等人出席，會中一同默哀追思。中央社記者黃慧敏攝　107年1月27日
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