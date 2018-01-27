花現龍井 繽紛花田迎賓

台中市龍井區農民每年休耕期間都會種植百日草、波斯菊等綠肥作物，形成五彩繽紛的花海，歡迎民眾前往賞花踏青。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 107年1月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市龍井區農民每年休耕期間種植百日草、波斯菊等綠肥作物，形成大片五彩繽紛的花田。台中市長林佳龍今天到場，邀請民眾到訪龍井，也可親子同樂共創美好回憶。



台中市政府農業局輔導龍井區農會舉辦「2018花現龍井系列活動暨農民節表彰大會」，林佳龍在農業局長王俊雄、議會議長林士昌與立委顏寬恒等人陪同下到場賞花，現場也湧入許多民眾遊憩拍照。



林佳龍致詞表示，當地農民休耕期間，種植大量綠肥作物，呈現五彩繽紛的美景，包括百日草、波斯菊及油菜花等，除可作為下一季耕種的有機肥，又能讓民眾欣賞，很開心台中市又多了一個美景。



林佳龍指出，配合台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，龍井區規劃「花現龍井系列活動」，邀民眾共襄盛舉；適逢今年是花博年，期待每個農會都能挑選一樣特產及特色活動與花博呼應，讓花博盛會更加豐富。



台中市農業局指出，龍井區背山面海，種植稻米、番薯或雜糧等作物，是中部地區重要的農作產區之一，油菜花、百日草及波斯菊是該區稻田休耕期間的主要綠肥作物。



隨著氣候變化及種植時間不同，花期有所差異，在繁花開盡後成為農民最經濟且方便的有機肥料，不僅友善環境耕作，也有助改善地力提升作物品質。1070127