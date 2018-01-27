邊賣地瓜邊讀書 台東小女孩樂在其中

台東市一名國小女童常利用假日在路邊幫母親賣地瓜，沒客人就邊讀書。她說，有人買地瓜就覺得開心。台東縣政府社會處表示，如果小女孩不是被強迫，且她也很開心，那就沒有問題，但仍提醒家長應留意女童安全。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東市一名國小五年級小女孩，經常利用例假日在路邊幫母親賣地瓜，還邊讀書。她說，有人買地瓜，就會覺得很開心。



寒假到了，有小朋友忙著上輔導課，有人安排到外縣市度假；不過，台東市知本地區這名小女孩，這3天都在知本台9線旁賣地瓜，這幾天氣溫下降，小女孩整個人縮在衣服內。



小女孩說，她是單親家庭，和媽媽、哥哥住在一起，媽媽自己種地瓜，例假日她就幫媽媽賣地瓜，「可以邊賣地瓜，邊看書」，有客人買地瓜，她就很開心。



小女孩的地瓜一包100元，她說，生意好的時候，1天可以賺1000元，生意不好就賣個5、600元，「對媽媽幫助很大」。



今天中午路過的李姓小姐希望小女孩能快點賣完回家，一口氣買了3包地瓜。她說，每天上下班都會路過這路段，經常看到小女孩利用假日在這裡賣地瓜，沒有客人的時候，小女孩就會看書。



李姓小姐說，有時候天氣冷，她就會多買幾包，讓小女孩可以早點回家。寒假這幾天，小女孩每天都有出現。



台東縣政府社會處兒少及婦女福利科長吳瑛瑛表示，如果小女孩不是被強迫，且她也很開心，那就沒有問題；不過，還是要提醒家長，天冷時小女孩要多加衣物，另外，也要注意安全，不要靠道路太近，最好前面能有警示。1070127