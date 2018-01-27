國民黨嘉義縣長人選 3月公布

國民黨嘉義縣黨部小組長授證典禮27日下午在水上鄉水上國小中正堂舉行，黨主席吳敦義（前右）親自南下主持，現場並安排舞獅表演，相當熱鬧。中央社記者黃國芳攝 107年1月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）國民黨主席吳敦義今天南下嘉義縣為基層小組長授證，對於下屆嘉義縣長人選，並未說明；國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，嘉義縣長選舉不會缺席，人選3月就會對外公布。



國民黨嘉義縣黨部小組長授證典禮下午3時30分在水上鄉水上國小中正堂舉行，吳敦義親自南下主持，立委王育敏、前立委吳育仁，以及多位基層民意代表到場共襄盛舉。



國民黨嘉義縣長人選至今仍還沒有敲定，吳敦義並未直接說明人選及公布時程。



吳敦義表示，2018年底基層選舉，國民黨縣市首長選舉只要多贏5、6個，且恢復國民黨執政時的4項指標，包括拚經濟、有效率、促進社會和諧，以及最重要的保持兩岸和平穩定發展，這也是大家的期待，國民黨於2020年就有機會重返執政。



對於國民黨嘉義縣長人選，王啟澧說，嘉義縣黨部已呈報3位深耕基層的人選，且中央也有徵詢與嘉義縣有淵源的人選，包括不分區立委、學者等，經通盤考量後，人選將於3月才會公布，這次嘉義縣長選舉，國民黨絕對不會缺席。1070127