高雄過好年起跑 年貨物價穩定持平

高雄過好年系列活動27日由三鳳中街率先登場，高雄市長陳菊（前左4）與民進黨籍立委趙天麟（右）、林岱樺（右2）、管碧玲（左）、陳其邁（左2）出席為活動站台。中央社記者陳朝福攝 107年1月27日

（中央社記者陳朝福高雄27日電）「2018高雄過好年」系列活動今天由年貨大街三鳳中街起跑，年貨物價穩定持平，市長陳菊出席活動為年貨物價和食安掛保證，歡迎各地民眾來採買。



農曆春節到來，民眾年節年貨禮品買氣越來越旺，三鳳中街商店街區管理委員會舉辦促銷活動，邀請陳菊代言和發送小紅包，她致詞時也特別一一介紹在場的市長綠營初選四強趙天麟、林岱樺、陳其邁和管碧玲，並給予祝福。





2018高雄過好年系列活動27日由年貨大街三鳳中街起跑，高雄市長陳菊（右）出席站台，歡迎各地民眾前來採買年貨。中央社記者陳朝福攝 107年1月27日

陳菊表示，這是她擔任高雄市長12年的最後一次代言和發送小紅包，12年來的紅包袋封面剛好12生肖，未來的新市長任期最多8年不可能破紀錄。她希望在場的4人誰當選新市長後，一定要持續在三鳳中街舉辦促銷和發送小紅包。



陳菊在任期最後不到一年的時刻，祝福市民年年過好年和年年過年好及年無限好。



三鳳中街商店街區管理委員會主委陳玉童表示，三鳳中街是結合傳統年味和食物美味及濃濃人情味的商圈，也是南部最大的年貨大街，今年年貨整體物價穩定持平，到三鳳中街採買年貨不必擔心行情上漲和食品安全等問題。



三鳳中街是高雄市南北貨最熱銷的路段，長約200公尺的窄巷內有100多家販賣年節食材、禮品店家。業者表示，香菇、花菇等的品質佳，價格也持平，高檔的干貝、鮑魚等行情因受到氣候異常影響，市場漲幅約一成。1070127