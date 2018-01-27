/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

高雄過好年起跑 年貨物價穩定持平

發稿時間：2018/01/27 18:21

最新更新：2018/01/27 19:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄過好年系列活動27日由三鳳中街率先登場，高雄市長陳菊（前左4）與民進黨籍立委趙天麟（右）、林岱樺（右2）、管碧玲（左）、陳其邁（左2）出席為活動站台。中央社記者陳朝福攝　107年1月27日高雄過好年系列活動27日由三鳳中街率先登場，高雄市長陳菊（前左4）與民進黨籍立委趙天麟（右）、林岱樺（右2）、管碧玲（左）、陳其邁（左2）出席為活動站台。中央社記者陳朝福攝　107年1月27日

（中央社記者陳朝福高雄27日電）「2018高雄過好年」系列活動今天由年貨大街三鳳中街起跑，年貨物價穩定持平，市長陳菊出席活動為年貨物價和食安掛保證，歡迎各地民眾來採買。

農曆春節到來，民眾年節年貨禮品買氣越來越旺，三鳳中街商店街區管理委員會舉辦促銷活動，邀請陳菊代言和發送小紅包，她致詞時也特別一一介紹在場的市長綠營初選四強趙天麟、林岱樺、陳其邁和管碧玲，並給予祝福。

zoom in 2018高雄過好年系列活動27日由年貨大街三鳳中街起跑，高雄市長陳菊（右）出席站台，歡迎各地民眾前來採買年貨。中央社記者陳朝福攝　107年1月27日2018高雄過好年系列活動27日由年貨大街三鳳中街起跑，高雄市長陳菊（右）出席站台，歡迎各地民眾前來採買年貨。中央社記者陳朝福攝　107年1月27日

陳菊表示，這是她擔任高雄市長12年的最後一次代言和發送小紅包，12年來的紅包袋封面剛好12生肖，未來的新市長任期最多8年不可能破紀錄。她希望在場的4人誰當選新市長後，一定要持續在三鳳中街舉辦促銷和發送小紅包。

陳菊在任期最後不到一年的時刻，祝福市民年年過好年和年年過年好及年無限好。

三鳳中街商店街區管理委員會主委陳玉童表示，三鳳中街是結合傳統年味和食物美味及濃濃人情味的商圈，也是南部最大的年貨大街，今年年貨整體物價穩定持平，到三鳳中街採買年貨不必擔心行情上漲和食品安全等問題。

三鳳中街是高雄市南北貨最熱銷的路段，長約200公尺的窄巷內有100多家販賣年節食材、禮品店家。業者表示，香菇、花菇等的品質佳，價格也持平，高檔的干貝、鮑魚等行情因受到氣候異常影響，市場漲幅約一成。1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP