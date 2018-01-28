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桃園故事館窗花展 尋眷村文化之美

發稿時間：2018/01/28 12:41

最新更新：2018/01/28 12:41

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）農曆春節將至，桃園市龜山眷村故事館推出應景的特展「剪春」，透過故事館的窗櫺、牆面等，展現傳統窗花藝術，並融合龜山區九大眷村特色意象，讓民眾看見傳統之美。

籌辦的桃園市養雞場藝術發展協會理事長涂維政說，配合農曆新年，故事館策劃了剪紙主題特展「剪春」，雖然剪窗花並非眷村獨有文化，但取其與「眷村」諧音，也能突顯「剪紙」和「春節」的關係，要邀請大家到故事館的各個角落找尋龜山區九大眷村的痕跡。

涂維政表示，桃園早期建有許多眷村，每到了農曆春節，家家戶戶就會寫春聯、剪窗花張貼，近年來隨著眷村改建，以及日常生活繁忙，這樣的習俗逐漸消失，為了延續這種藝術文化，今年是由團隊針對龜山眷村的特色設計圖樣，再透過電腦設計切割，融合傳統與現代方式，讓民間的年節文化再現。

涂維政指出，像龜山的建國一村就是空軍眷舍，因此在窗花中就融合紙飛機的形象；另外像是明駝一村，駱駝的意象就是後勤單位，因此就會把駱駝設計在窗花裡頭。協會再依照窗花的特色，配合其他文物進行展場布置，透過窗花將過去與現在連結。

桃園市文化局副局長唐連成表示，文化局一直致力於保存眷村空間與文史資料，龜山區的眷村故事館就像是故事蒐集站。每年持續進行眷村文史調查研究，將珍貴影像、口述歷史等整理成數位資料，運用於展覽與活動中，藉由社造行動凝聚在地力量，也喚醒新世代對於眷村議題的關注。1070128

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