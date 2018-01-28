雲林糧莘庇護農場 助身障朋友自力更生

雲林縣第5家庇護工場「糧莘庇護農場」28日由縣長李進勇（左3）等人揭牌開幕，可協助60名身障朋友自力更生機會。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107年1月28日

（中央社記者黃國芳雲林縣28日電）雲林縣第5家庇護工場「糧莘庇護農場」今天揭牌開幕，可協助60名身障朋友自力更生機會；現場除產品推廣及農場導覽外，還有親子採紅藜比賽及料理品嚐，吸引民眾同樂。



「糧莘庇護農場」上午由縣長李進勇等人揭牌開幕，他說，這個農場是縣內第5家庇護工場，除了讓身心障礙朋友擁有就業的舞台外，消費者們也可選購到安全、健康的產品。



李進勇指出，「糧莘庇護農場」預計可提供60名身障朋友就業，未來雲林縣政府會持續推動並輔導有意願單位設立庇護工（農）場，讓更多身障朋友獲得自力更生機會。



「糧莘庇護農場」場長蔡雅（恒去掉心）指出，農場未來將朝無毒方式營運，主打農產品為素有穀類紅寶石之稱的紅藜，目前農場開發的紅藜商品更入選2018台灣燈會的伴手禮。



蔡雅（恒去掉心）表示，農場也加入台灣數位光訊科技「安心雲農產平台」計畫，在農地裝設影像傳輸設備，透過即時影音上傳給消費者，耕作過程透明化，讓消費者清楚知道食材來源，增加購買信心。



現場也展示「糧莘庇護農場」主打商品，包括紅藜餅乾、紅藜茶、紅藜麵等，吸引民眾試吃購買，戶外的紅藜田也成為民眾拍照打卡新熱點。1070128