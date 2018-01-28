迫在眉睫 鳳山邀請寒士尾牙認桌尚缺4成

（中央社記者陳朝福高雄28日電）「第28屆寒士吃飽30」愛心尾牙舉辦迫在眉睫，人安基金會鳳山平安站長華國興今天說，邀請單已經發放，但認桌數尚缺4成，籲請各界伸援手，過年前夕陪伴寒士溫暖團圓。



華國興表示，去年11月起寒士詢問尾牙的電話暴增，但捐款情況卻極為冷清，人安依舊咬牙苦撐辦理愛心尾牙。



人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟，舉辦「第28屆寒士吃飽30」愛心尾牙，高雄鳳山地區尾牙邀請單開放符合資格的街友、獨居長輩等寒士領單，但認桌數不足，讓志工們都難以放下心上的大石。



華國興近期為募桌工作傷透腦筋，他說，可能因經濟不景氣的大環境影響，企業者認桌的意願不高，希望各界共襄盛舉寒冬送暖認桌和認紅包。



鳳山地區「寒士吃飽30」愛心尾牙將於2月4日在捷運鳳山西站旁的空地舉辦，預計席開105桌，邀請1050名寒士參加傳統辦桌圍爐。



「寒士尾牙」於1991年起由發放30個愛心便當，到今年各地預計邀請4萬名弱勢者參與，以10道暖食、一個應急紅包陪伴寒士圍爐，28年來溫暖了近23萬名寒士的心。



愛心尾牙迫在眉睫，華國興盼各界共襄善舉，讓寒士感受溫暖與關懷。愛心專線07-7104937。劃撥帳號：42173742（戶名：人安基金會。備註：尾牙）。1070128