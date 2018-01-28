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審計新村停車難 中市府設機車停車場

發稿時間：2018/01/28 13:52

最新更新：2018/01/28 15:19

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台中市西區審計新村近來成為新興觀光景點，觀光客、車輛大量湧入，但是周邊停車空間不足，如今附近市有土地劃設為免費機車停車場，市議員江肇國（右）28日說，可望紓解停車需求。（江肇國服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月28日台中市西區審計新村近來成為新興觀光景點，觀光客、車輛大量湧入，但是周邊停車空間不足，如今附近市有土地劃設為免費機車停車場，市議員江肇國（右）28日說，可望紓解停車需求。（江肇國服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市西區審計新村近來成為新興觀光景點，平假日都有不少人潮，周邊卻缺乏停車空間，台中市政府將附近市有土地劃設機車停車場，市議員江肇國今天說，可望紓解停車需求。

審計新村位於台中市西區，早期是台灣省政府員工宿舍，台中市政府於2015年推動「摘星計畫」，成為新興文創聚落，有不少店家進駐，吸引民眾湧入觀光、休憩，也連帶導致周邊停車位難求，違規停車嚴重，造成用路人、鄰近向上國中學生交通安全疑慮。

江肇國指出，由於附近缺乏停車空間，經常發生違規停車或車輛佔用人行道、並排停車等情形，他與當地昇平里長蕭行凱爭取，將鄰近的市有土地規劃為機車停車場，供民眾免費停車，舒緩交通亂象。

江肇國表示，他去年11月邀集西區公所、台中市交通局、財政局及當地里長到現場會勘，順利將位於中興街、向上路一段79巷66弄交叉口的市有土地爭取為機車停車場，提供120個停車位，供民眾免費停車，期望能解決地方停車需求，也改善校園周邊道路安全，而停車場已於近日正式開放。

蕭行凱表示，審計新村重新規劃後，觀光客、車輛大量湧入，但是周邊停車空間不足，機車常常違規佔用人行道，也對鄰近的向上國中學生上下學造成嚴重不便，校方已多次向他要求希望改善，這塊空地已閒置許多年，很高興這次能夠成功爭取停車場，減輕違規停車亂象。1070128

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