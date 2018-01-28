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國民黨基隆市長民調搞烏龍 宋瑋莉逆轉謝立功出線

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新竹綠園道行人多 增40組小綠人號誌

發稿時間：2018/01/28 14:50

最新更新：2018/01/28 15:42

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新竹市政府考量用路人安全和行人路權，以新竹綠園道為基準，於沿線5處路口，設置40組小綠人指示燈，指引大家在適切時間踏上彩色斑馬線，安全通過路口。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月28日新竹市政府考量用路人安全和行人路權，以新竹綠園道為基準，於沿線5處路口，設置40組小綠人指示燈，指引大家在適切時間踏上彩色斑馬線，安全通過路口。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹綠園道現已成為新竹市步行空間的熱門去處，新竹市政府考量用路人安全，於沿線5處路口、建置40組小綠人指示燈，希望提升用路人安全與行人路權，打造友善徒步城市。

新竹市長林智堅今天受訪表示，市府以人本城市綠環境為目標，串聯新竹綠園道、中央公園、護城河親水公園、隆恩圳，打造4公里「新竹之森」，其中，新竹綠園道規劃草坪、綠地和兒童遊具，成為大、小朋友遊憩休閒的好去處。

林智堅指出，為考量用路人安全和行人路權，以新竹綠園道為基準，於沿線5處路口，設置40組小綠人指示燈，指引大家在適切時間踏上彩色斑馬線，安全通過路口。

每天上班必須步行穿梭新竹綠園道的林先生受訪說，有些路口原本沒有裝設行人號誌，有些號誌又距離斑馬線太遠、難以辨識，經國路又是車流量較多的路段，現在有了小綠人號誌，認為能更安心穿越路口。

竹市府交通處長倪茂榮表示，新竹市路網條件有其特殊性，號誌運作相當複雜，民眾穿越路口經常運到車子還在行進的經驗，險象環生，造成安全疑慮；而綠園道經改造後，行人變得越來越多，希望透過小綠人的行人號誌，提升用路人行經路口時的明確性。

倪茂榮提醒民眾，穿越路口時，應依循行人號誌燈指示行進，並呼籲車輛遵守交通規則，且應對行人多加禮讓，維護用路人的道路安全。1070128

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