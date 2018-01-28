25年家扶義工王福賢 帶領全家投入

（中央社記者陳朝福高雄28日電）擁有25年義工資歷的北高雄家扶中心義工王福賢，帶領一家6人投入。他說，目前家裡已有兩個世代的義工，相信在不久的將來，就會有第三代出現。



王福賢是北高雄家扶中心岡山展愛隊義工，當初因看到家扶中心的簡介後，就一頭栽入義工的服務行列，看到中心對弱勢家庭的付出，激發對社會服務的熱誠，也加入認養人的行列。



王福賢表示，一家總共6人都參與北高雄家扶中心義工的服務，甚至影響女兒選填大學志願時選擇社工系就讀。



全家歡喜當義工，王福賢預約目前家裡已有兩個世代的義工，相信在不久的將來，就會有第三代出現。



北高雄家扶中心今天舉辦第23屆義工聯合隊慶表揚活動，由扶幼委員會主委陳連長表揚默默在背後付出、協助的義工，王福賢全家也接受表揚。



服務滿30年的麥資芬也是岡山展愛隊義工，她還是高職生時就加入當時的高雄縣家扶之友會。工作雖忙碌，但總在家扶有需要時貢獻專長協助家扶中心活動。



麥資芬表示，加入中心義工隊後，實現了當老師、主持人、上台表演、策劃活動、帶領帶動唱、製作不可能任務道具等的夢想。也在家扶找到人與人之間的信任，不僅是歡樂時有人可分享，害怕傷心時也有人可陪伴，這都不是在職場上可以感受到的。



服務滿20年的劉富順表示，未來或下輩子，仍會繼續做義工，加入義工行列就是一個緣分，不要計較，「做」就對了。



北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，中心6支義工隊成立已31週年，義工們來自各行各業，利用自己空閒的時間來中心協助活動，謝謝義工們的投入，造福北高雄弱勢兒童家庭，精神令人讚賞。1070128