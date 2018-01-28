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吳凡銅雕藝術館中市開幕 展百態觀音

發稿時間：2018/01/28 16:09

最新更新：2018/01/28 17:43

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兩岸三地知名的銅雕藝術家吳凡銅雕藝術館28日在台中市開幕，台中市長夫人廖婉如（前左4）、立委張廖萬堅（後左4）等人到場祝賀。（吳凡銅雕藝術館提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月28日兩岸三地知名的銅雕藝術家吳凡銅雕藝術館28日在台中市開幕，台中市長夫人廖婉如（前左4）、立委張廖萬堅（後左4）等人到場祝賀。（吳凡銅雕藝術館提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）兩岸三地知名的銅雕藝術家吳凡銅雕藝術館今天在台中市開幕，展出觀音系列、關公、達摩、彌勒佛及陶藝創作等作品，台中市長夫人廖婉如也到場參觀。

出生金門縣的吳凡致力於「百態觀音」創作，今天吳凡銅雕藝術館在台中市北屯區開幕，廖婉如、立委張廖萬堅及台中市議員曾朝榮、蔡雅玲等人都到場祝賀。

吳凡表示，19歲時一場車禍，傷勢嚴重，在醫院昏迷三天三夜，夢中聽到婦人的呼喚，循聲而去後緩緩甦醒，但病榻邊空無一人，心裡十分納悶聲音來自何人。

吳凡指出，經多年後每每雕塑觀音時，都有一股溫暖感受，才恍然是觀音菩薩大慈大悲的救助。自此發願要以一生心力創作「百態觀音」為目標，也因此至今，才有如此多好友前來結緣與祝福。

吳凡銅雕藝術館執行長魏榮志指出，銅雕產生於商周，是以銅料為胚，運用雕刻、鑄塑等手法製作的一種雕塑。製作程序繁瑣，一般都要經過金屬冶煉、鍛造、雕刻、鍍金、磨光、上紅等幾個重要的工序，工序比較複雜，工藝也十分考究。1070128

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