水管老舊常爆管 水公司汰換福上巷管線

台中市西屯區福上巷的自來水管線老舊去年連續爆管，自來水公司第四區管理處月底完成管線汰舊換新作業，台中市議員陳淑華（左1）與當地里長28日表示感謝。（陳淑華提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市西屯區福上巷是有百年歷史的巷道，因為自來水管線老舊去年連續爆管，自來水公司第四區管理處月底完成汰換舊管作業，台中市議員陳淑華與當地里長今天都表示感謝。



水公司第四區管理處表示，福上巷是一條有百年歷史的巷道，巷道內自來水管線多為民國60到70年代所埋設的塑膠管，時常發生破管漏水情形，影響當地民眾用水品質。為徹底解決突發管線漏水問題，第四區處投入經費約新台幣800萬元，辦理管線汰舊換新工程，以提升當地供水的穩定度。



陳淑華表示，福上巷從水湳經貿園區「公51」到西屯路二段的路段，貫穿逢甲夜市地區，自來水管老舊經常破管漏水。水公司第四區處展現高度解決問題的誠意及行政、施工的效率，第一時間就撥800萬元預算抽換老舊管線，相關作業非常順利，對民眾穩定用水有非常大的提升。



水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，福上巷原埋設水管為200公厘塑膠管，施工後不僅將原有水管汰換為材質更佳、更耐用年限40年以上的延性鑄鐵管，並將口徑全面加大為300公厘，以滿足日後這個區域用水成長所需，汰換管線長約500公尺，除完全更新改善福上巷88戶的用水管線外，也可有效穩定當地附近約350戶居民的用水品質。



陳淑華表示，已經爭取到第二階段從河南路到西屯路二段的福上巷自來水管汰換工程1400萬元預算，預計今年中施作，希望加快作業及程序，讓民眾有穩定的用水。1070128