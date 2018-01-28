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景氣低迷 澎湖家扶風雨義賣春聯募款

發稿時間：2018/01/28 18:14

最新更新：2018/01/28 19:07

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澎湖家扶之友會青年志工28日在低溫風雨中，走入新區和市場掃街，義賣春聯，獲得不少店家的關注與打氣，紛紛給予小額贊助，義賣所得將作為幫助弱勢家庭學子之用。中央社　107年1月28日澎湖家扶之友會青年志工28日在低溫風雨中，走入新區和市場掃街，義賣春聯，獲得不少店家的關注與打氣，紛紛給予小額贊助，義賣所得將作為幫助弱勢家庭學子之用。中央社　107年1月28日

（中央社澎湖縣28日電）景氣寒冬，澎湖家扶之友會青年志工今天以春聯來募集經費，義賣所得新台幣近萬元，將作為幫助弱勢家庭學子來度過寒冬。

澎湖家扶中心發起抗貧活動，獲得後寮陳生步、蒔裡王文瑞、合橫葉萬全等校長、東衛歐育庭和台北吉林方立權等老師響應，共書寫了120幅春聯與1幅「無愧」的書法，贈予澎湖家扶來義賣作為幫助弱勢家庭學子之用。

澎湖家扶之友會的青年志工今天在低溫風雨中，走入新區和市場掃街，義賣春聯，獲得不少店家的關注與打氣，紛紛的小額贊助，雖僅共募得近萬元，但讓青年志工感動，期這股暖流，來幫助弱勢家庭度過嚴冬。

澎湖家扶主任蕭舜鴻表示，中心目前扶助全縣一市五鄉貧困、身障、單親、受虐兒少、隔代教養、新住民等類型家庭，共計有335戶、兒童與少年619名，其中有近300位提出申請，所需助學金要200多萬元，中心積極扶助學子及家庭們籌措學費，募集一個多月的弱勢助學金，目前只有40餘萬元，還差150餘萬元，家扶青年志工也全力想辦法來募集，讓弱勢學子在過年後的新學期，都能順利就讀。1070128

澎湖家扶之友會青年志工28日在低溫風雨中走入商家，義賣春聯來募集經費，獲得不少店家的關注與打氣，義賣所得新台幣近萬元，將作為幫助弱勢家庭學子來度過寒冬。中央社　107年1月28日澎湖家扶之友會青年志工28日在低溫風雨中走入商家，義賣春聯來募集經費，獲得不少店家的關注與打氣，義賣所得新台幣近萬元，將作為幫助弱勢家庭學子來度過寒冬。中央社　107年1月28日
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