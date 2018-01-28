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產銷履歷驗證 老農讓蜜棗加值增競爭力

發稿時間：2018/01/28 18:18

最新更新：2018/01/28 19:13

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高雄市農業局28日舉行「高雄市產銷履歷成果發表暨授證」，種植蜜棗、74歲的農民鄭富春（右3）獲頒產銷履歷驗證，由市府農業局副局長鄭清福（右2）授證。（鄭富春提供）中央社記者王淑芬傳真　107年1月28日高雄市農業局28日舉行「高雄市產銷履歷成果發表暨授證」，種植蜜棗、74歲的農民鄭富春（右3）獲頒產銷履歷驗證，由市府農業局副局長鄭清福（右2）授證。（鄭富春提供）中央社記者王淑芬傳真　107年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）「我種的蜜棗可以讓大家吃得很安心！」74歲的農民鄭富春今天獲頒產銷履歷驗證，他高興的說，照規定養樹、施肥、除蟲、覆網，可以確保消費者吃得更安心。

鄭富春在美濃區種植約5分地的蜜棗，10餘年來和老伴與棗園共存共榮，農穫就是老天和土地對他的回報；但是農穫多少會受到天候的影響，於是在農會和農業局的協助下，參加產銷履歷驗證，近年來照規定養樹、施肥和除草，再覆網讓蜜棗長得碩大肥美。鄭富春說「蜜棗品質果然更佳、吃得也安心。」

鄭富春105年因為清理颱風受損的棗園，不幸遭耕耘機絞碎腳掌，最後右腳截肢；雖然行動大不如前，但是他仍樂觀下田務農栽果，還參加產銷履歷驗證，要加值農作物，讓蜜棗的產銷更有競爭力。

高雄市農業局今天舉行「高雄市產銷履歷成果發表暨授證」，有23人通過驗證，鄭富春是其中一人，全家人與有榮焉，都來見證授證的時刻。

市府農業局副局長鄭清福授證時表示，高雄市產銷履歷驗證戶從民國99年96戶到106年底增為860戶，8年時間驗證人數成長到9倍，獲驗證數已是全國第一。

他表示，取得產銷履歷的水果售價，在拍賣市場每公斤都高出一般約新台幣5到10元；在台北的果菜拍賣市場還設有4章1Q產銷專區，證明農產品取得產銷履歷將會得到更多的肯定，也能賣到更好的價位。1070128

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