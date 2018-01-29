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獨居長輩不孤單 春節照顧服務不打烊

發稿時間：2018/01/29 11:13

最新更新：2018/01/29 13:56

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高雄市社會局開辦「在宅緊急救援連線服務」，設有隨身攜帶無線緊急求救鈕，透過24小時連線服務，好比是獨居長輩24小時隨身在宅的守護天使。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月29日高雄市社會局開辦「在宅緊急救援連線服務」，設有隨身攜帶無線緊急求救鈕，透過24小時連線服務，好比是獨居長輩24小時隨身在宅的守護天使。（高雄市社會局提供）中央社記者陳朝福傳真 107年1月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）農曆春節將至，高雄市長陳菊指示社會局春節照顧服務獨居長輩不打烊，讓長輩不孤單。社會局開辦「在宅緊急救援連線服務」，好比是24小時隨身在宅的守護天使。

高雄市社會局承辦人員今天說，農曆春節照顧服務獨居長輩不中斷，長輩如果有任何需要服務，只要撥打免付費1999或113專線，立即由服務團隊派專人前往協助。

為讓獨居長輩過好年，高雄市社會局承辦人員和志工連日來忙於致贈長輩年菜工作，在農曆年前分送年菜給低收入戶及中低收入的獨居長輩，讓長輩不孤單。

高雄市列冊關懷獨居長輩4800多人，承辦人員和志工會針對失能獨居長輩提供電話問安、關懷訪視，並協助轉介居家或社區式長期照顧服務，同時開辦「在宅緊急救援連線服務」，維護長輩安全。

「在宅緊急救援連線服務」設有隨身攜帶的無線緊急求救鈕，透過24小時連線服務，好比是24小時隨身在宅的守護天使，提供24小時不打烊的守護與關懷服務。

一名70多歲的獨居阿公，曾因疾病及雙腿受傷多次在家跌倒受傷，他記得即時按下隨身攜帶的無線緊急求救鈕，與守護中心連線，並由護理師於第一時間通知當地警消救護單位先前往，掌握救援的黃金時刻，順利協助阿公送醫。

高雄市社會局提醒一般戶的獨居長輩可洽詢財團法人中保關懷社會福利基金會自費安裝，具有中低收入或低收入戶資格的獨居長輩及身心障礙者，經評估有需求者可申請免費使用這項服務。

高雄市現有65歲以上長輩人口39萬4000多人，約占總人口數14%，目前有231處社區型照顧關懷據點，遍及38個行政區，讓需要照顧服務的長輩都能找得到、用得到。1070129

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