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雲林縣府助獨立 視障者下廚做年菜

發稿時間：2018/01/29 11:31

最新更新：2018/01/29 16:45

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雲林縣政府推動視覺障礙者生活重建服務，29日舉辦「吉祥如意—視覺障礙者年菜料理體驗活動」，由專業老師及社工帶領視障者下廚做菜，建立獨立生活的信心。中央社記者葉子綱攝 107年1月29日雲林縣政府推動視覺障礙者生活重建服務，29日舉辦「吉祥如意—視覺障礙者年菜料理體驗活動」，由專業老師及社工帶領視障者下廚做菜，建立獨立生活的信心。中央社記者葉子綱攝 107年1月29日

（中央社記者葉子綱雲林縣29日電）雲林縣政府推動視障者生活重建服務，29日上午由專業老師及社工帶領視障者及家屬，做出美味年菜，讓視障者逐漸建立獨立生活的信心。

雲林縣政府今天上午在身心障礙福利大樓，辦理「吉祥如意—視覺障礙者年菜料理體驗」活動，由專業老師及社工帶領接受生活重建訓練的視障者及家屬，做出發糕、螞蟻上樹、 粉蒸地瓜排骨等年菜。

穿上圍裙一起做菜的副縣長丁彥哲說，雲林縣視障者有3214人，除了先天失明或遺傳視力退化者，其中大部分是因為疾病、意外等造成視覺障礙，面對突如其來的視覺喪失，很多人無法接受，不敢踏出家門，也面臨生活困境。

丁彥哲表示，雲林縣政府針對中途視覺致障的視覺障礙者，辦理視障者生活重建服務，由雲林縣輔助科技服務協會承辦，聘請愛盲基金會專業師資，透過定向行動訓練、盲用電腦訓練或教導生活自理等，帶領視障者逐步邁向獨立生活。

雲林縣政府社會處長徐忠徹表示，民眾周遭親友中，若有因為疾病或意外導致視覺退化，以致影響生活，或視障者想要藉由訓練提升個人生活能力，歡迎與社會處身心障礙福利科聯繫，重建自理能力，邁向獨立生活。1070129

影片來源：中央社
為協助視障者逐漸建立獨立生活的信心，雲林縣政府推動視覺障礙者生活重建服務，29日舉辦活動並由專業老師及社工帶領視障者做年菜。中央社記者葉子綱攝 107年1月29日為協助視障者逐漸建立獨立生活的信心，雲林縣政府推動視覺障礙者生活重建服務，29日舉辦活動並由專業老師及社工帶領視障者做年菜。中央社記者葉子綱攝 107年1月29日
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