保育員喊點名 狐獴乖乖現身排排站[影]

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道

（中央社記者游凱翔台北29日電）台北市立動物園喜事連連，園內14隻狐獴經一年努力，各自組成家庭並接力生下17隻寶寶，能辨識人類音頻的牠們，每當保育員大喊「點名」，便從地洞現身依序排好，萌樣可愛。



去年農曆春節與遊客見面的14隻狐獴，來到台北市立動物園已一年多，原本7公7母的個體各自組成了家庭，並在一年內接力生下17隻小寶寶，讓狐獴家族數量倍增，榮登今年度園內「最好孕」寶座。



動物園發言人曹先紹解釋，狐獴原棲息於南非納米比亞及喀拉哈里沙漠，屬於群居性動物，群間有著密切連結，總會互相理毛、擁抱和守望相助。狐獴約1歲時就會達性成熟、孕期約70天，一年四季都可繁殖。



曹先紹也說，狐獴的一對前趾擁有強而有力的爪子，十分擅長挖掘，在兒童動物區裡的四個戶外活動場，表面上看似平整，其實下方近1公尺深度的沙坑中，卻是密密麻麻的地洞和隧道，因此保育員若要進入整理環境，必須步步為營，避免一腳踩空。



另外，平日大多數的時間，狐獴都會在地洞中休息，只留哨兵在外站崗警戒，尤其牠們的聽覺相當靈敏，能夠辨識人類發出的聲頻，每當保育員早、中、晚巡場時，只要遠遠大喊「點名」，狐獴就會自動現身排排站，瞬間快門聲四起，現場遊客似乎很「療癒」。1070129





狐獴聽覺相當靈敏，能夠辨識人類發出的聲頻，每當保育員早、中、晚巡場時，只要遠遠大喊「點名」，狐獴就會自動現身排排站。（台北市立動物園提供）中央社記者游凱翔傳真 107年1月29日