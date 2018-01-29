副總統東勢拜訪果農 採茂谷柑讚好吃

副總統陳建仁（前）29日前往台中市東勢區訪視果農，了解柑桔採收及收成情形，他也親自採摘茂谷柑，分送給大家品嚐。中央社記者郝雪卿攝 107年1月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）適逢柑桔採收期，副總統陳建仁今天前往台中市東勢區訪視果農，了解柑桔採收及收成情形，他還親自採摘茂谷柑，分送給大家試吃，並稱讚「真的很好吃」。



為鼓勵青年從農，台中市政府自104年起推動「青年加農 賢拜傳承」計畫，以師徒制模式輔導及培訓有意從農的青年，如今已邁入第三屆，畢業學員從農率高達9成以上。



陳副總統由台中市副市長林依瑩陪同至東勢區信義長青快樂學堂參訪，接著到東勢區柑桔產銷班第12班集貨場訪視第一屆青年加農學員盧治佑的果園，了解柑桔採收及收成情形，副總統還親自採摘茂谷柑，分送給大家品嚐。



參觀完篩果機運作過程後，林依瑩、市府農業局副局長蔡勇勝向陳副總統報告市府推動的「青年加農 賢拜傳承」計畫，副總統頻頻點頭並豎起拇指說「很棒」，肯定這項計畫是一項好政策。



盧治佑對種植柑桔很有興趣，但一直沒有學習田間技術的場域，讓他提升栽培技巧，報名市府「青年加農賢拜傳承」計畫，由農業局媒合到「賢拜」郭榮華的農場學習，畢業後順利從農，現在種植有機蔬菜、柑桔及茂谷柑。他期待自己也能成為台中市優秀的農業賢拜，將農業經驗及技術持續傳承下去。



林依瑩指出，「青年加農 賢拜傳承」計畫已運作至第三屆，畢業學員從農率高達9成以上，證明這是一個可行的計畫，期望中央複製台中的成功經驗，推廣至全國各縣市，吸引更多青年加入農業，傳承經驗。1070129