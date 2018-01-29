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林口警分局成立 朱立倫盼守護治安交通

發稿時間：2018/01/29 15:00

最新更新：2018/01/29 15:13

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新北市政府警察局林口分局29日正式成立，由市長朱立倫（左）主持新任分局長李忠萍（右）布達及分局揭牌典禮。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年1月29日新北市政府警察局林口分局29日正式成立，由市長朱立倫（左）主持新任分局長李忠萍（右）布達及分局揭牌典禮。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年1月29日

（中央社記者林長順新北29日電）新北市林口警分局今天正式成立，由市長朱立倫主持新任分局長李忠萍布達及分局揭牌儀式。朱立倫期許林口分局，為林口、泰山地區超過18萬市民的治安、交通提供更好的服務。

朱立倫指出，原先新莊、林口、泰山等地區都由新莊分局管轄，轄內人口高達60萬人，創下全國紀錄，也使基層員警勤務負擔相當沉重，成立新分局已經是地方人士共同的心聲。

他說，林口地區是新北市人口成長最快速的地區，市府積極規劃區域發展，不僅在兩年多前就已經完成行政園區的興建，教育設施也在里長和民意代表促成下一座座設立，實現在地就學的目標，隨著高速公路高架橋擴建、捷運開通及公車系統完備，交通運輸更為便捷，招商成果更是獲得各界肯定。

朱立倫表示，隨著區域發展的腳步，設立林口分局已是當務之急，感謝議會和地方人士的支持，全力促成分局設立，不只守護林口地區的市民，更肩負起泰山地區的治安維護、交通維持。

新北市警察局長胡木源指出，林口區及泰山區共34個里，居民超過18萬，轄內有昕境廣場、三井outlet等大型商場，及竹林山觀音寺、頂泰山巖等著名景點，加上機場捷運、林口交流道的便捷，吸引大量人潮，林口分局責任重大，勢必要一肩扛起轄區交通、治安及為民服務重擔。

另外，配合林口分局的成立及啟用，原屬蘆洲分局管轄的五工派出所，同步調整併入新莊分局轄下，五工所轄區為新莊區褔興里及五股區興珍里（5個鄰），人口數共7271人，轄區大多為五股工業區範圍。1070129

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