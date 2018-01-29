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高捷QR Code系統上路 手機感應搭乘

發稿時間：2018/01/29 15:59

最新更新：2018/01/29 16:20

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高雄捷運29日起正式推出QR Code通行系統，未來乘客憑手機上的QR Code電子票券即可進出車站，高雄市觀光局長曾姿雯（前左2）等人率先體驗。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月29日高雄捷運29日起正式推出QR Code通行系統，未來乘客憑手機上的QR Code電子票券即可進出車站，高雄市觀光局長曾姿雯（前左2）等人率先體驗。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）因應手機電子票證支付趨勢，高雄捷運今天起推出QR Code通行系統，乘客憑手機下載的QR Code電子票證透過電子感應，即可進出高捷閘門，相當便利。

高捷QR Code通行系統設於各車站的無障礙閘門，高捷總經理賀新及高雄市政府觀光局長曾姿雯等人，今天在高捷美麗島站同台啟用QR Code通行系統並持手機進出高捷美麗島站閘門，率先體驗。

賀新表示，高捷公司與經濟部工業局共同合作進行「愛pass智慧觀光系統開發及創新應用服務計畫」，率全國捷運業者之先，以QR code電子感應進出閘門，未來將整合高屏澎好玩卡及citypass商務平台，增加商業服務功能，也將結合高鐵QR code電子票證，擴大高捷智慧服務功能。

高捷指出，高捷修改各車站無障礙閘門驗票設備軟體，開放手機QR Code電子票證進出車站，乘客今後不用再買票、取票或持卡，只要持智慧型手機即可享受即買即用，免購卡、免印出QR Code電子票券的無紙化搭乘服務。1070129

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