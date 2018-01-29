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南區老人之家將屆70年 早期連乞丐都收容

發稿時間：2018/01/29 16:26

最新更新：2018/01/29 17:01

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位於屏東的衛生福利部南區老人之家將於2月3日舉行70週年院慶，29日起開始布置老照片展，展示當年救濟院時期，院民學習結草繩等歷史畫面。（翻攝畫面）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月29日位於屏東的衛生福利部南區老人之家將於2月3日舉行70週年院慶，29日起開始布置老照片展，展示當年救濟院時期，院民學習結草繩等歷史畫面。（翻攝畫面）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）「救濟院」對現代人來說很陌生，今年邁入70週年的衛生福利部南區老人之家，在50年代曾是台灣省政府的救濟院，老人之家秘書吳長勝說，救濟院「收容老弱婦孺，連乞丐都收」。

位於屏東市香揚巷的「南區老人之家」將於2月3日舉行70週年院慶，南老從今天開始佈置老照片展、早年時期院裡人攜帶的皮箱、玩的麻將及結的草繩等等，老照片展中，有「台灣省立屏東救濟院」的大門照、有院民結草繩、編藤椅、做裁縫習藝、下田及老弱婦孺院民的合照。

吳長勝說，老人之家在民國37到65年間是「救濟院」，在那個物資缺乏的年代，救濟院「什麼人都收容，老弱婦儒、連乞丐都收」，院民在院內除了給予技藝訓練外，也會下田或從事喪事的樂隊貼補日用。

南老主任許慧麗表示，南區老人之家從30年代因陋就簡就地生活的草創時期，到50年代院民需要結繩、貼補日用的救濟院時期，及70年代開始只限收容老人與青少年的「仁愛之家」到現在長照崛起的年代，南老70年彷彿就是台灣社會福利演進的縮影。

為了讓社會大眾更了解南老長輩和青少年共同生活的樣貌，許慧麗連結「屏東縣微電影產業發展協會」，指導院民拍攝微電影「心的開始」，由少年教養所院生、今年大一的許哲瑋編導，今天並舉辦首映會。

許哲瑋表示，南區老人之家是一個老少共居的大家庭，透過影片傳達「家」的組成不一定是靠血緣，在相處後可以發展成友達以上的兄弟和親人關係。

許慧麗表示，南老去年開始走向長照2.0的長照站，今年將有日照部，對社區開放。1070129

位於屏東市香揚巷的「南區老人之家」迎接70週年院慶，29日起開始布置老照片展，展示當年作為救濟院時期，院民學習裁縫等珍貴史料。（翻攝畫面）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月29日位於屏東市香揚巷的「南區老人之家」迎接70週年院慶，29日起開始布置老照片展，展示當年作為救濟院時期，院民學習裁縫等珍貴史料。（翻攝畫面）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月29日
衛生福利部南區老人之家即將迎來70週年，為讓社會大眾更了解長者和青少年共同生活的樣貌，特別與民團合作拍攝微電影「心的開始」，29日舉辦首映會。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月29日衛生福利部南區老人之家即將迎來70週年，為讓社會大眾更了解長者和青少年共同生活的樣貌，特別與民團合作拍攝微電影「心的開始」，29日舉辦首映會。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月29日
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