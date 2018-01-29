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水餃業者熬過人生低潮 送1萬顆做公益

發稿時間：2018/01/29 16:43

最新更新：2018/01/29 18:35

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嘉義縣大林鎮手工水餃業者蔡隆坤（左1），當初創業維艱，在好友簡志偉（左3）鼓勵下走過人生低潮，日前得知簡志偉接任救國團大林團務指導委員會會長，29日致贈一萬顆水餃與救國團一起做公益。中央社記者黃國芳攝　107年1月29日嘉義縣大林鎮手工水餃業者蔡隆坤（左1），當初創業維艱，在好友簡志偉（左3）鼓勵下走過人生低潮，日前得知簡志偉接任救國團大林團務指導委員會會長，29日致贈一萬顆水餃與救國團一起做公益。中央社記者黃國芳攝　107年1月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣大林鎮手工水餃業者蔡隆坤，當初創業維艱，受到好友簡志偉鼓勵才熬過人生低潮，日前得知好友接任救國團新職，特別致贈安養機構1萬顆水餃一起做公益，回饋鄉親。

蔡隆坤今天受訪表示，出身嘉義市，曾旅北打拚，但並不順遂，2年前返回嘉義市賣手工水餃，生意不如預期，後來在好友簡志偉鼓勵下，於去年10月，轉往大林鎮開業，目前生意蒸蒸日上，最要感謝就是從旁不斷鼓勵的簡志偉。

蔡隆坤日前得知簡志偉接任救國團大林團務指導委員會會長，想贈賀禮、花圈，感恩好友陪伴走過人生低潮，但簡志偉建議「將賀禮轉成愛心」，因此，決定贈送1萬顆水餃與救國團一起做公益。

簡志偉決定以大林鎮轄內7家養護中心，作為愛心手工水餃分享對象，將依比例分配水餃數量送到每間養護中心。

簡志偉說，救國團大林團委會今天邀請救國團嘉義團委會主委黃國芳，一起參加充滿愛心且意義非凡的「攜手做公益、送愛心水餃」活動，將1萬顆水餃分送到每一家養護中心，關懷長輩，讓社會更加溫暖。1070129

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