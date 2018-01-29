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媒合陪出院長照 林佳龍表揚績優醫院

發稿時間：2018/01/29 17:05

最新更新：2018/01/29 17:05

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）為使民眾能順利銜接長照服務，台中市政府於去年9月底起實施「陪出院長照服務」，全市共有19家出院準備服務醫院，市長林佳龍今天表揚台中榮總等5家媒合個案績優醫院。

市府表示，台中市自從推出陪出院長照服務以來，短短3個月的時間，全市19家出院準備服務醫院，共協助轉介333名個案，由專業團隊提供具個別性的跨專業整合性服務。因成效良好已獲中央採納，擴大為全國性政策。

今天在市府獲表揚的績優醫院包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、林新醫院、中山醫學大學附設醫院等。林佳龍在頒獎後肯定出院準備服務人員對創新服務的貢獻。

衛生局表示，許多住院病人在出院時，常面臨照顧問題複雜、家中無適當照顧人力等狀況，去年推出「陪出院長照服務」，只要符合長照服務收案對象，經醫院出院準備人員於個案出院前3天完成評估，並由長照中心連結資源，出院當日由專業團隊即時接手，提供相關照顧服務，有效縮短家屬等候服務空窗期。

陪出院長照服務提供單位之一的「洪幸雪居家護理所」負責人洪幸雪舉例表示，林姓女子的哥哥因跌倒入院，出院後本來要安排到機構安置，但在陪出院長照服務的協助下，讓林女可以安心的在家照顧哥哥。

市府表示，去年編列「陪出院長照服務」新台幣979萬9040元經費，今年中央已參採市府的執行成果，納入跨專業包裹支付，衛生局並持續規劃以民眾需求為中心的長照服務，期望讓市民繼續獲得良好照顧服務，減少聘僱看護或入住機構的安置率。1070129

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