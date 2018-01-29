遭撞致癱全家陷困境 雄檢犯保補助解燃眉急

（中央社記者陳朝福高雄29日電）24歲的小貞遭加害人闖紅燈撞傷導致下肢癱瘓，一家四口生活經濟重擔由父親獨自在北部工作打拚承擔。雄檢與犯保協會高雄分會今天探視小貞並致贈照護費用補助金，解燃眉之急。



小貞（化名）日前遭重創臥床，兄長也生病，一切日常生活起居與復健都由母親協助，全家生活經濟重擔落在父親身上，三人在醫院期待黃金治療期帶來奇蹟，龐大的醫療費用與照顧壓力幾乎壓垮整個家庭。



在歲未年終，高雄地檢署檢察長周章欽與犯罪被害人保護協會台灣高雄分會主委劉振芳，今天開始寒冬送暖慰訪犯罪被害人，將關懷40多戶弱勢被害家庭。



被害人家屬表示，春節將至，面對驟失家人或親人身體機能喪失，這個年對家屬來說已食不知味又難熬。



周章欽已指示所屬在訴訟程序、補償申請及復健治療協助等，全力投入資源，減輕被害家庭的負擔，扶持重傷家庭有更多資源來面對長期創傷醫療。



劉振芳也表示，犯保協會藉由即時關懷被害家庭、復健照護補助和長期訴訟一路相伴等服務，希望給予被害人扶持和繼續往前的動力。



犯保協會高雄分會評估小貞的家庭狀況，將提供照護資源，並提醒在後續訴訟程序中，由高雄分會義務律師團隊給予訴訟代理協助。



上班族小貞去年9月騎機車行經高雄市三民區一處十字路口時，遭到一名闖紅燈的男騎士撞倒，傷到脊椎，導致下肢癱瘓臥床至今。1070129