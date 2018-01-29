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中市一校一藥師 防制毒品進校園

發稿時間：2018/01/29 17:27

最新更新：2018/01/29 17:27

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市衛生局結合教育局、台中市藥師公會及台中新藥師公會等單位，共同推動「一校一藥師」計畫，由衛生局培訓118名藥師，到校園展開藥物濫用諮詢與反毒知能宣導。

台中市長林佳龍今天在市府頒發感謝狀肯定兩家藥師公會的協助與貢獻，目前全市361所高中職以下學校都至少聘任一名藥師，去年共辦理214場宣導，協助提供藥物濫用諮詢與反毒知能宣導，受益師生達1萬2076人次。

衛生局表示，透過推廣「一校一藥師」計畫，讓學校與社區藥局建立夥伴關係，發揮在地資源的重要性。藥師在校園裡，結合時事宣導，深入教導學生認識毒品的危害與辨識技巧，並與教師分享如何留意青少年行為改變的特徵與情緒反應，利用豐富有趣的課程增進師生互動，加深反毒印象。

衛生局指出，毒販常將毒品摻混入客製化包裝中，讓外觀與內容物與一般食品相近，以毒咖啡包、毒郵票、毒果凍等方式呈現，一旦誤食，將造成嚴重後果，呼籲民眾提高警覺。

在校園毒品防制部分，市府強調，除持續舉辦宣導活動，強化學生防範藥物濫用及法制觀念，避免誤觸毒品，也採取擬真模式教學，讓學生看到吸毒者前、後的樣子，藉以防範學生因為好奇觸碰毒品；此外，台中市還製作分齡教材，以不同年級能夠理解的方式宣導反毒。1070129

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