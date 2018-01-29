竹市埔頂集會所啟用 提供全新活動空間

新竹市埔頂里集會所建築老舊且空間狹隘，市府新建多功能集會所，提供舒適安全活動空間，29日揭牌啟用，新竹市長林智堅（一排右5）到場主持揭牌典禮。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月29日

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市埔頂里集會所建築老舊且空間狹隘，市府新建多功能集會所，今天揭牌啟用。里民說，大家期待很久，以後可以在全新、寬敞的空間辦活動，將是聯繫鄰里感情的好所在。



新竹市長林智堅到場主持埔頂里集會所揭牌典禮，他受訪表示，埔頂里是老庄頭，過去居民務農為生，隨人口不斷增長，目前已逾6000人，但原集會所是近40年老舊建築，空間狹隘，已不敷使用，因此新建集會所，讓居民有一處可以聚會、活動的好地方。



埔頂里長陳慶田受訪說，集會所曾經翻修過2次，但無法解決空間狹窄問題，這次重新打造寬廣、明亮室內空間，室外也多出腹地，舉辦活動更具彈性，能提供民眾曬太陽、打球，聯繫感情，未來也預計開設共餐食堂，服務長輩。



居住在埔頂里超過40年的黃媽媽受訪分享，以前舉辦社區活動，若人數太多，就會顯得擁擠、悶熱，大家都很期待新的集會所完工啟用，未來社區會利用空間開設柔力球、健身球、手工藝課程，讓社區媽媽、長輩們每天都能齊聚，活動筋骨。



竹市府民政處長張力可受訪指出，埔頂里30多年前僅100多戶居民，因鄰近新竹科學園區，移入人口越來越多，目前已是2500多戶、6000多人的大里，這次工程建立全新集會所，打造舒適安全活動空間。



張力可說，埔頂里集會所為兩層樓建物，一樓規劃為集會所、運動空間、儲藏室，二樓設有電腦教室、研習教室、哺乳室，空地新增植栽綠美化；空間具多元功能，社區能舉辦各式活動，未來規劃利用場地舉辦共餐食堂，讓長輩在地安老，集會所將充分匯聚在地資源，提供多面向服務。1070129