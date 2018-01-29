衛福部澎湖醫院寒冬送暖 獨居榮民感溫馨

澎湖縣政府社會處啟動低溫關懷機制，加強對獨居長者等弱勢族群的服務，適時提供棉被等保暖物資，助他們度過寒冬。中央社 107年1月29日

（中央社澎湖縣29日電）大陸冷氣團南下，寒流低溫一波波，衛福部澎湖醫院與榮民服務處今天聯手發送保暖發熱衣給體弱長者，並幫忙量血壓血糖等，讓長者備感溫馨。



澎湖縣政府社會處「溫暖不打烊」啟動低溫關懷服務，提供有需要的獨居長者或街友棉被等低溫避寒服務。



強烈大陸冷氣團來襲時，衛生福利部澎湖醫院長郭泰宏關懷縣內獨居年長者，今天由社工室主任許蕥顯與澎湖榮民服務處總幹事林玉彩等人一起訪視多位高齡獨居的年長榮民和遺眷，關心長者在低溫下的身體狀況，並致送保暖發熱衣，同時為長者們測量血壓、血糖和用藥宣導，做好日常保健與保暖，讓長者們備感溫馨。



澎湖榮服處總幹事林玉彩代表處長陳平致贈感謝狀給澎湖醫院，感謝長期致力於社區醫療服務，主動關懷榮民及遺眷，提供居家護理、藥物及營養諮詢，為榮民健康把關。1070129



