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彰化鴨場感染禽流感 撲殺逾千隻肉鴨

發稿時間：2018/01/29 18:23

最新更新：2018/01/29 18:32

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彰化縣芳苑鄉與大城鄉各一處肉鴨場在上市前監測採樣時，被證實感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，29日共撲殺1185隻肉鴨。（彰化縣動物防疫所提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月29日彰化縣芳苑鄉與大城鄉各一處肉鴨場在上市前監測採樣時，被證實感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，29日共撲殺1185隻肉鴨。（彰化縣動物防疫所提供）中央社記者蘇木春傳真　107年1月29日

（中央社記者蘇木春彰化29日電）彰化縣芳苑鄉與大城鄉各一處肉鴨場，在上市前監測採樣時，被證實感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天已撲殺1185隻肉鴨，彰化縣動物防疫所提醒鴨農，務必做好防疫工作。

彰化縣動物防疫所所長董孟治今天表示，縣內芳苑鄉、大城鄉各一處肉鴨場，於22日申請上市前監測採樣，29日經確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員進行兩場養鴨場鴨隻撲殺工作，共計撲殺1185隻肉鴨。

董孟治指出，因鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，因此農委會公告全國鴨場鴨隻自民國107年1月16日起至3月31日止，都需檢測禽流感呈陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰。

動物防疫所說明，高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由動物防疫人員確認清潔消毒程序符合規定，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天的哨兵家禽試驗，通過後才能復養。

復養家禽必須要飼養在非開放式或密閉式禽舍中，以避免病毒入侵，確保家禽健康，另外，高病原性禽流感案例場周圍1公里所有家禽場需進行採樣監測工作，連續3個月，以監測病毒是否有傳播之虞。

動物防疫所提醒養禽場禽隻如有異常死亡情形，請畜主立即主動通報，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處新台幣3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善。1070129

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