捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施

（中央社記者王鴻國、游凱翔新北29日電）新北市政府今天再邀北捷開會協調捷運兒童卡，因北捷代表未獲授權及技術設定等問題，會中未獲共識，新北主張2月底為實施期限，否則改採人工售票等替代方案實施。北捷仍堅持以數位學生證方式推行。



新北市交通局長王聲威日前不滿北捷要脅業者，導致新北19萬張捷運半價的兒童卡製作3度流標，市府今天下午邀台北捷運公司協調，北捷方面由票務中心副主任黃皇憲代表出席。



新北交通局會中強調，不論是社福卡性質的兒童卡或北市提出數位學生證的兒童卡，都是現行已在運作的「專卡專用」模式，為何不能提前實施期程。



交通局科長林昭賢表示，「新北兒童卡」是專供新北兒童使用的專用票卡，採全新記名方式製作，辨識度高且已完成樣卡，只要北捷同意，立刻就可印製執行。



他表示，兒童與老人、身障等社福卡搭乘捷運享有相同半價優惠折扣，優惠差額全數新北市補貼，身分區別可以在新卡片製作時即設定，外觀上也易辨識，完全不會造成混用與稽核困難情形，無需大幅修改閘門系統，也是推行時程最快的方式。



他表示，由於北捷仍堅持社福卡格式涉及設備顯示、後台資料管理等問題，仍建議以「數位學生證」模式辦理。但「數位學生證」仍有系統修改及人員訓練等管理面考量，預估期程最少需要3個月才能完成。



林昭賢表示，北市已實施兒童6折優惠，因此，為維護新北兒童搭乘捷運半價優惠權益，新北仍以農曆春節前實施為努力目標，最慢可以接受的期程是2月底元宵節前實施。



他強調，協調會上未獲共識，北捷代表以未獲實質授權下，承諾把新北限期實施的要求帶回討論，因此，市府要求北捷30日下班前正式回覆，否則，將比照高雄捷運公司可配合新北採現場人工售票提供優惠方式，在不造成北捷各捷運站人工櫃檯服務量大增致癱瘓的情形下，將要求改採人工售票及差額退費等替代方案實施。



台北捷運公司接受中央社訪問時表示，仍堅持以數位學生證方式推行，並主張「專卡專用」；若新北市能盡快確定方案，北捷能承諾在3個月內完成相關作業。1070129