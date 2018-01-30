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失智長者的照護 家人需齊心陪伴

發稿時間：2018/01/30 10:08

最新更新：2018/01/30 11:23

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針對失智長者的照護，醫師建議，家人要懂得以同理心包容失智症患者的異常行為和情緒，並知道如何降低照護上的挫折感，齊心陪伴，才能避免衝突發生。圖為亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範（右）向患者及家屬（非新聞當事人）說明用藥須知。中央社記者趙麗妍攝　107年1月30日針對失智長者的照護，醫師建議，家人要懂得以同理心包容失智症患者的異常行為和情緒，並知道如何降低照護上的挫折感，齊心陪伴，才能避免衝突發生。圖為亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範（右）向患者及家屬（非新聞當事人）說明用藥須知。中央社記者趙麗妍攝　107年1月30日

（中央社記者趙麗妍台中30日電）83歲林爺爺在妻子癌逝後，獨居的他鮮少出門，常蓬頭垢面，反覆詢問同樣的事，就醫發現罹患阿茲海默症，醫生以藥物治療也安排子女一同參加心理諮詢，盼改善照護品質。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範今天表示，林爺爺早年從事農作，後擔任學校校工長達20年，子女長大後赴異地工作，妻子前年去世後，剩他一人獨居生活。

起初爺爺還能自行上街購物，近半年來，鄰居發現爺爺鮮少出門，好幾次看他站在路口徬徨，頭髮鬍子常沒整理，衣服似乎久未清洗。里長到家裡訪視，發現屋內凌亂，爺爺卻只是和里長不斷談論過去的事情。里長聯絡子女陪同林爺爺就醫，經檢查後確診罹患失智症中最常見的「阿茲海默症」。

王馨範指出，失智症分為「可逆性」與「不可逆性」，前者多為身體代謝出現狀況引起，如貧血、電解質不平衡、常壓性水腦症等，當健康改善後智力可進步。

後者則是退化性失智症、額顳葉型失智症、血管性失智症和混合型失智症等，會造成認知功能和執行能力喪失，因不可逆的失智，在家屬察覺時，腦細胞已損失大半。

王馨範指出，林爺爺的家人在醫師建議下，女兒陪同爸爸參與「病患照護者一對一心理諮詢」和「神經心理衛生教育工作坊」課程，了解如何照顧失智症患者，也懂得以同理心包容爸爸的異常行為和情緒，更知道如何降低照護上的挫折感，才能避免衝突發生。（編輯：方沛清）1070130

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