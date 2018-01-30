吳沛憶余筱萍同上廣播 笑聲不斷[影]

台北市中正萬華區議員參選人吳沛憶（右）和余筱萍（左）30日參加廣播節目專訪，訪談過程絲毫未見火藥味，且笑聲不斷。（Hit Fm提供）

（中央社記者劉建邦台北30日電）話題十足的台北市中正萬華區議員參選人吳沛憶和余筱萍今天參加廣播節目專訪，訪談過程絲毫未見火藥味，且笑聲不斷，至於目前選舉花費，兩人都表示約新台幣100萬元。



民進黨新北市黨部主委余天日前在中央執行委員會當面向黨主席蔡英文反映，自己女兒余筱萍與前民進黨發言人吳沛憶競選台北市中正、萬華選區市議員一事，希望提醒選對會事前多做商量，不要造成自己人彼此競爭，引發外界關注。



余筱萍和吳沛憶今天上午接受廣播節目蔻蔻早餐訪問，兩人訪談過程中笑聲不斷，絲毫未見火藥味。



主持人周玉蔻問余筱萍最後下定決心參選的原因，余筱萍說，看到父親熱心助人為大眾服務，也想跟父親一樣；至於為何不參選新北市議員，余筱萍提到，父親認為外界會覺得不公平，雖然民眾對自己的第一印象是「余天的女兒」，常被說是「靠爸族」，但這是甜蜜的負擔，也間接增加自己的曝光。



主持人提到日前報導指出，有人協助吳沛憶募款競選經費。吳沛憶否認並澄清，不知道是哪來的謠言；至於選舉經費來源，她說，除大學期間打工存款外，還有透過家人和朋友支持，目前以節省經費為目標，黨中央並未給予相關資源。



兩人事後接受聯訪時被問及目前選舉花費，吳沛憶說，目前為止約花費100多萬元，包含租用看板和基本文宣品、人事費，把住家當辦公室，跑行程也是騎機車，以節省選舉經費為目標，且先前跑行程時，民眾曾提到，透過最近媒體報導才知道她要參選議員，也有人誤認為她是余天的女兒。



余筱萍表示，選舉經費部分由父親和友人支持，目前花費約100萬元，最多費用是租用選舉看板。



兩人最後在媒體要求下互相擁抱，上演大和解。（編輯：李亨山）1070130





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