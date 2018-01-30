/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

春節客運安全 新北消保官查核

發稿時間：2018/01/30 12:05

最新更新：2018/01/30 16:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
春節將至，為保障旅客安全，消保官15日、22日會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋長途客運站，針對轄區內行駛國道的長途客運車進行安全檢查。（新北市法制局提供）中央社記者林長順傳真　107年1月30日春節將至，為保障旅客安全，消保官15日、22日會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋長途客運站，針對轄區內行駛國道的長途客運車進行安全檢查。（新北市法制局提供）中央社記者林長順傳真　107年1月30日

（中央社記者林長順新北30日電）新北市政府法制局今天指出，春節將至，為保障旅客安全，消保官日前對長途客運進行安全檢查，其中有車輛後燈損壞、輪胎磨損等缺失，消保官已責成提早改善。

法制局表示，消保官於1月15、22日會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋長途客運站，針對轄區內行駛國道的長途客運車進行安全檢查，以維護新北市返鄉旅客的安全。

消保官表示，檢查項目包含安全門、滅火器、車窗擊破裝置、胎紋深度、駕照、行照等各項車輛安全管理，共檢查70輛，包括國光客運15輛、葛瑪蘭客運37輛、阿羅哈客運1輛、和欣客運7輛、統聯客運2輛、大有巴士8輛。

其中，國光客運1輛車後燈損壞，消保官當場要求回保養廠立即更換完畢，其他車輪胎磨損到接近臨界點，消保官也建議提早更換，以保障行車安全。

法制局長黃怡騰指出，客運業者使用的車輛應具備專業及科技水準可以合理期待的安全性，對高速行駛國道的長途客運車，應採取更高標準，消保官與公路總局台北區監理所人員會不定期查核，以確保消費者行的安全。

消保官呼籲消費者，搭乘行駛國道長途客運車時，應繫緊安全帶，留意緊急出口、車窗擊破裝置及滅火器的位置，以便在緊急狀況時逃生。如消費者遇有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。（編輯：施燕飛/管中維）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP