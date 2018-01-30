春節客運安全 新北消保官查核

春節將至，為保障旅客安全，消保官15日、22日會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋長途客運站，針對轄區內行駛國道的長途客運車進行安全檢查。（新北市法制局提供）中央社記者林長順傳真 107年1月30日

（中央社記者林長順新北30日電）新北市政府法制局今天指出，春節將至，為保障旅客安全，消保官日前對長途客運進行安全檢查，其中有車輛後燈損壞、輪胎磨損等缺失，消保官已責成提早改善。



法制局表示，消保官於1月15、22日會同公路總局台北區監理所稽查人員到板橋長途客運站，針對轄區內行駛國道的長途客運車進行安全檢查，以維護新北市返鄉旅客的安全。



消保官表示，檢查項目包含安全門、滅火器、車窗擊破裝置、胎紋深度、駕照、行照等各項車輛安全管理，共檢查70輛，包括國光客運15輛、葛瑪蘭客運37輛、阿羅哈客運1輛、和欣客運7輛、統聯客運2輛、大有巴士8輛。



其中，國光客運1輛車後燈損壞，消保官當場要求回保養廠立即更換完畢，其他車輪胎磨損到接近臨界點，消保官也建議提早更換，以保障行車安全。



法制局長黃怡騰指出，客運業者使用的車輛應具備專業及科技水準可以合理期待的安全性，對高速行駛國道的長途客運車，應採取更高標準，消保官與公路總局台北區監理所人員會不定期查核，以確保消費者行的安全。



消保官呼籲消費者，搭乘行駛國道長途客運車時，應繫緊安全帶，留意緊急出口、車窗擊破裝置及滅火器的位置，以便在緊急狀況時逃生。如消費者遇有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線尋求協助。（編輯：施燕飛/管中維）1070130