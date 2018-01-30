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阿祖級旗魚不值錢 漁民只能默默接受

發稿時間：2018/01/30 12:39

最新更新：2018/01/30 16:17

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台東新港漁港29日捕獲563公斤旗魚，肉質不佳只賣新台幣7萬多元。（鄭國正提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月30日台東新港漁港29日捕獲563公斤旗魚，肉質不佳只賣新台幣7萬多元。（鄭國正提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月30日

（中央社記者盧太城台東縣30日電）「有史以來最大隻的白肉旗魚」，台東新港漁港昨天捕獲563公斤旗魚，肉質不佳只賣新台幣7萬多元，漁民只能默默接受。水試所東部中心主任何源興說：「這是阿祖級的旗魚」。

台東縣成功鎮漁港，昨天下午引起一陣騷動，市場上出現罕見的超大隻白肉旗魚，引起遊客和漁民圍觀。

成功鎮愛鄉協會理事長鄭國正今天接受記者電話訪問時表示，昨天他一進到新港魚市場，就有人急著告訴他，「合春吉」號捕獲一尾重達563公斤的「大白皮」旗魚，「我的印象中還未曾見過如此大尾白肉旗魚」。

鄭國正說，大家在魚市場圍觀，很好奇等待這尾魚能賣多少錢，魚販商靠過去，以取肉器往魚尾刺在魚尾取樣，瞭解魚的品質，但是臉部沒有特殊表情。

鄭國正說，漁會負責拍賣的「鋒哥」從1公斤300元開始喊價，但收購魚販都沒反應。「已經喊到剩下1公斤100元了，還是沒有人要買」，只好讓魚販自己出價，魚販從60元開始喊價，最後以每公斤140元賣出，總價7萬8820元，「無奈辛苦的船主雖不滿意，也只能默默接受」。

台東新港區漁會郭姓推廣員表示，白肉旗魚是高經濟魚類，油脂肥的價錢最好可賣到1公斤1700元，平常也有600元左右，「這尾價錢是低很多」。

在魚市殺魚的黃姓婦女說，船長鍾順良看到這個價錢時「笑得很尷尬」，這隻魚因為裡面的肉有撕裂，品質不好，所以價錢不是很好，可能是因為太大隻，在抓上船時撞擊，影響品質。

「我知道，只能賣這個價錢」，船主鍾順良說，這尾魚油脂不夠，又是死魚，不能做生魚片，只能當魚鬆，所以價錢不好，昨天成功外海風浪很大，費了很大力氣才將這尾大魚抓上船，抓上船後魚已經死了。

鍾順良說，去年他也抓到一尾重530公斤的白肉旗魚，每公斤以350元賣出，賣得18萬2500元，昨天這尾比較大尾結果只賣7萬多元，「也好，要過年了，不無小補」。

農委會水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，雖然國外有紀錄白肉旗魚最大尾700多公斤，500公分，但他在台灣從來沒看過這麼大尾，這尾比一般旗魚大2倍，將近400公分長，「是阿祖級的白肉旗魚」。

何源興表示，白肉旗魚是高經濟魚類，只有冬天才會到東部海域，每年的11至12月是白肉旗魚最肥的時候，現在已經1月底了，所以這尾「阿祖級」的旗魚已經沒有油脂了。（編輯：卞金峰）1070130

台東新港漁港29日捕獲563公斤旗魚，引起遊客和漁民圍觀。（鄭國正提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月30日台東新港漁港29日捕獲563公斤旗魚，引起遊客和漁民圍觀。（鄭國正提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年1月30日
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